FIFA 23 e FUT | Guida

Gli appassionati di pallone virtuale non perdono mai l’appuntamento con EA Sports e quest’anno, trattandosi dell’ultimo capitolo sotto la gestione del colosso di casa Redwood, non fa eccezione: ecco che così l’uscita di FIFA 23 attira inevitabilmente su di sé tutte le attenzioni tanto degli appassionati quanto dei semplici curiosi.

Il nuovo gioco calcistico firmato Electronic Arts, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, rilancia un approccio alle partite molto più arcade e veloce, in netta contrapposizione con la ricerca della simulazione del precedente capitolo. Un gameplay che – per motivi diversi – rimane altrettanto sfaccettato, ponendo l’accento sull’incessante capacità di generare occasioni da rete senza lasciar spazio all’avversario.

FIFA 23 (disponibile su Amazon al miglior prezzo) è da considerare un progetto altrettanto valido nelle versioni next-gen, grazie all’introduzione di due innovazioni come HyperMotion 2 ed AcceleRATE che ampliano il ventaglio di parametri dei vari atleti rispettivamente per la forza e la tipologia di scatto, sfruttabili sul rettangolo verde.

Si tratta di elementi di gameplay riscontrabili tanto nelle Carriere quanto su FUT, e che per quanto presentino nell’approccio arcade il minimo comune denominatore sono contraddistinte da alcune piccole differenze, essenziali da tenere a mente per godersi l’esperienza al meglio.

Finalmente possiamo impersonare Antonio Conte...e non solo!

Orientarsi nel vasto calciomercato dell’universo di FUT o delle modalità a singolo giocatore in FIFA 23, ad esempio, può essere complicato: ecco perché abbiamo deciso di mettere insieme delle guide di consigli e suggerimenti per tenervi per mano mentre muovete i primi passi e i successivi, nella realizzazione della vostra squadra ideale e il raggiungimento dei traguardi più ambiti sia giocando online sia offline.

In questa pagina hub troverete sempre l’elenco aggiornato delle guide di FIFA 23 curate dalla nostra redazione, oltre ai riferimenti su come e dove acquistare i crediti FUT, in caso vogliate ottenerli spendendo moneta reale, con una scorciatoia rispetto all’ottenimento in-game.

Le nostre guide per FIFA 23: carriera

Le nostre guide per FIFA 23: FUT

