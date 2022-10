PlayStation svela i giochi più scaricati di settembre: c’è un grande trionfatore

È finalmente giunto il momento di scoprire quali sono stati i giochi PlayStation di maggior successo durante il mese di settembre appena trascorso.

Probabilmente lo scorso mese verrà ricordato anche e soprattutto per il lancio di The Last of Us Part I (che potete trovare anche su Amazon), sebbene la varietà non è mancata.

Se ad agosto abbiamo visto i trionfi di Saints Row e poco altro, durante lo scorso mese è stato il titolo calcistico di EA a guadagnare la vetta della classifica: stiamo parlando ovviamente di FIFA 23, il quale è risultato essere il vincitore assoluto su entrambe le piattaforme targate Sony.

La notizia è arrivata poco fa attraverso il PlayStation Blog, confermando che per l’Europa c’è stata davvero poca sfida coi titoli concorrenti, sia su console old-gen che current-gen.

Il calcio femminile comincia a prendersi con merito i propri spazi.

In testa alla classifica dei giochi PS5 troviamo infatti FIFA 23, seguito dall’altrettanto ottimo NBA 2K23 e dal ben noto The Last of Us Part I di Naughty Dog. Poco sotto, la Top 10:

FIFA 23 NBA 2K23 The Last of Us Part I Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Disney Dreamlight Valley Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla F1 22 Saints Row 5 Construction Simulator

Per quanto riguarda invece i titoli PS4, la classifica dei primi dieci vede in testa nuovamente il titolo calcistico di EA, seguito da NBA 2K23 e GTA V:

FIFA 23 NBA 2K23 Grand Theft Auto V Minecraft The Forest Red Dead Redemption 2 Dead Island: Definitive Edition EA Sports UFC 4 The Witcher 3: Wild Hunt F1 22

Staremo a vedere ora quali saranno i big del mese di ottobre, con God of War Ragnarok pronto invece a fare faville dal prossimo mese di novembre.

