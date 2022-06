FIFA 22, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Buone notizie per gli appassionati di giochi di calcio: FIFA 22 ha infatti ricevuto un nuovo aggiornamento, che porta il titolo alla versione 1.26.

Il simulatore calcistico (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) ha infatti ricevuto col passare dei mesi un gran numero di update, sebbene la frequenza non sembra volersi arrestare.

Il tutto a ridosso della notizia che FIFA 22 è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate da pochissimi giorni.

Ora, come riportato anche dai colleghi di DualShockers, il gioco di calcio targato EA Sports ha ricevuto un aggiornamento specifico per la versione console.

Dopo essere stato rilasciato per la versione PC di FIFA 22 la scorsa settimana, il Title Update #13 è ora disponibile per il download su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

L’aggiornamento apporta alcuni miglioramenti e correzioni minori, incluse quelle all’illuminazione, un fx specifico per il portiere che tenta di effettuare un salvataggio con le mani fuori dall’area di rigore, aggiustamenti a FIFA ultimate team e altro ancora.

I dettagli completi su tutte le modifiche incluse nell’aggiornamento del 28 giugno di FIFA 22 sono disponibili nelle note ufficiali della patch che trovate anche al link nel tweet sottostante.

Title Update #13 is now available for the PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, and Stadia versions of FIFA 22.

The full TU notes can be found below.https://t.co/pbLA9TGxbq https://t.co/CyMjEww36h — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) June 28, 2022

FIFA 22 è uscito per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One nell’ottobre 2021: EA ha in ogni caso confermato alcune settimane fa che abbandonerà il marchio FIFA a favore di un franchise nuovo di zecca, EA Sports FC, anche se FIFA lavorerà anche a una serie rivale.

Proprio EA Sports FC, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe introdurre una delle novità più attese dal pubblico, lasciando intendere che a partire dalla stagione 2023-24 il gioco inizierà a farsi davvero interessante.

Ricordiamo inoltre che alcuni giorni fa è stato annunciato che a partire dall’1 luglio non sarebbe stato più disponibile gratis FIFA 20 per gli abbonati a Game Pass.