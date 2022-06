Xbox Game Pass svela il primo gioco che dirà addio a luglio (ed è un big)

Con diverse settimane di anticipo, Xbox Game Pass e Electronic Arts hanno confermato il primo gioco gratis che non sarà più disponibile a partire dal prossimo mese: si tratta di un titolo importante anche se, in ogni caso, si può dire che non sia del tutto inaspettato.

Si tratta infatti di FIFA 20, l’edizione della nota serie calcistica ormai diventata meno attuale, in attesa della sempre più probabile inclusione di FIFA 22 su Xbox Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento in offerta su Amazon).

La lista di giochi gratis a cui dire addio si è dunque allungata con un nuovo big: a darne conferma è stato lo stesso publisher della serie, con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale.

Con una breve nota nella pagina relativa agli aggiornamenti dei servizi, EA ha infatti fatto sapere che FIFA 20 lascerà ufficialmente il catalogo «The Play List» a partire dall’1 luglio 2022.

FIFA 20 lascerà presto Xbox Game Pass e EA Play.

Dato che il catalogo di EA Play è ormai ufficialmente entrato a far parte del servizio in abbonamento di casa Microsoft, questo significa che, come ricorda TrueAchievements, FIFA 20 presto non sarà più disponibile neanche su Xbox Game Pass Ultimate.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei giochi gratis che lasceranno il servizio nei prossimi giorni, con le rispettive date ufficiali:

Darkest Dungeon – 15 giugno

– 15 giugno Dungeons & Dragons: Dark Alliance – 15 giugno

– 15 giugno Greedfall – 15 giugno

– 15 giugno Limbo – 15 giugno

– 15 giugno Worms Rumble – 15 giugno

– 15 giugno FIFA 20 – 1 luglio

Al momento l’ultimo capitolo della nota serie calcistica ad essere stato incluso nel servizio è FIFA 21, mentre gli utenti Xbox dovranno plausibilmente attendere i prossimi giorni prima di poter recuperare l’edizione completa di FIFA 22.

Ricordiamo infatti che l’ultima edizione è disponibile soltanto con una speciale versione di prova offerta da EA Play, mentre non è ancora arrivata alcuna comunicazione sulla sua inclusione completa.

Ad ogni modo, se volete scaricare FIFA 20 per provarlo senza costi aggiuntivi e sbloccare tutti i relativi obiettivi, avrete dunque tempo fino all’1 luglio del prossimo mese: vi terremo prontamente aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Segnaliamo che il mese di giugno sarà comunque ricco di grandi aggiunte: a partire da domani sarà disponibile gratis uno dei capitoli più amati di Assassin’s Creed.

I fan sono inoltre convinti che presto potrebbero arrivare novità importanti anche sulla saga di Call of Duty, anche se vale la pena di ricordare che al momento l’ipotesi non è stata confermata ufficialmente.