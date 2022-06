FIFA 22 gratis su Xbox Game Pass, ora è ufficiale (e il lancio è vicino)

L’annuncio era ormai nell’aria da diverse settimane, ma adesso Microsoft e Electronic Arts hanno ufficialmente confermato la notizia: dopo essere già stato reso disponibile lo scorso mese su PlayStation Plus, FIFA 22 è in arrivo gratis su Xbox Game Pass.

L’ultimo titolo della nota serie calcistica celebra così la chiusura dei principali campionati mondiali e sarà introdotto come parte del catalogo EA Play: di conseguenza, sarà disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (potete trovare l’abbonamento in sconto su Amazon).

Il reveal segue dunque la notizia arrivata soltanto la settimana scorsa, quando era stato annunciato che a partire dall’1 luglio non sarebbe stato più disponibile gratis FIFA 20: un cambio generazionale che, dunque, molti fan avevano previsto correttamente.

Per il lancio vero e proprio sarà però necessario attendere ancora una settimana: FIFA 22 sarà disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 23 giugno.

L’annuncio è stato pubblicato direttamente su Xbox Wire, il blog ufficiale dedicato alla console di casa Microsoft: viene inoltre segnalato che per celebrare l’occasione saranno disponibili bonus gratuiti ogni mese.

Tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potranno infatti accedere a ricompense esclusive come XP Boost stagionali per FUT, Volta Coins e Set Stadium.

In attesa che l’ultima fatica calcistica di EA Sports sia ufficialmente disponibile gratuitamente, vi ricordiamo che grazie a EA Play sarete in grado di provare senza costi aggiuntivi le prime 10 ore di gioco, mantenendo poi i progressi non appena sarà ufficialmente disponibile sul servizio in abbonamento.

Una grande novità sicuramente gradita per tutti i fan di questo grande sport, in attesa che arrivi il prossimo capitolo della serie e che inizi ufficialmente la prossima stagione calcistica.

FIFA 23 sarà in ogni caso l’ultimo capitolo che EA Sports realizzerà in collaborazione con l’omonima federazione: a partire dalla stagione 2023-24 arriverà infatti EA Sports FC che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe introdurre una delle novità più attese dal pubblico.

Non si tratta dell’unico annuncio che Microsoft ha regalato ai suoi utenti nelle ultime ore: nel corso della conferenza Xbox Games Extended Showcase sono infatti arrivati approfondimenti e trailer molto interessanti. Se ve li foste persi, potete trovare tutti gli annunci e i video nel nostro recap.