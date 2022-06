EA Sports FC introdurrebbe una feature molto attesa, tagliata da FIFA 23

FIFA 23 sarà ufficialmente l’ultimo capitolo calcistico che Electronic Arts realizzerà con il celebre marchio della federazione, ma che a partire dall’edizione successiva cambierà nome e si trasformerà in EA Sports FC.

Gli sviluppatori stanno dunque preparando il terreno per i capitoli che dovranno raccogliere l’eredità di FIFA 22 (potete recuperarlo al miglior prezzo su Amazon), introducendo tante novità per dimostrare di non aver bisogno della nota licenza per offrire l’esperienza calcistica di cui gli utenti hanno bisogno.

Il primo passo è sicuramente rappresentato dall’introduzione del cross-play, ormai disponibile anche nell’attuale capitolo e che sarà una delle feature chiave di FIFA 23, ma esisterebbe un’ulteriore feature molto richiesta su cui il team starebbe lavorando da tempo.

Secondo le ultimi indiscrezioni, sembra infatti che Electronic Arts abbia preso la decisione di «tagliare» la modalità carriera Online da FIFA 23 per poterla rendere disponibile fin dal lancio di EA Sports FC, ormai diventato una delle principali priorità dello studio (via DualShockers).

Il leaker FUTZone, conosciuto principalmente per le sue anticipazioni sulla modalità Ultimate Team, avrebbe infatti svelato che EA Sports aveva intenzione di lanciare la modalità carriera Online già a partire da FIFA 23, ma che lo sviluppo starebbe richiedendo più tempo del previsto.

Il team non sembrerebbe infatti convinto di riuscire a lanciarla in tempo per il day-one del prossimo capitolo calcistico, prendendo così una decisione importante: tagliarla per continuarne lo sviluppo e preparare un reveal in grande stile per EA Sports FC.

It is in DEVELOPMENT. I can confirm that. — FUTZone – #FIFA23 News (@FUTZONEFIFA) June 7, 2022

Considerando che la FIFA ha già annunciato che non intende rinunciare al mercato videoludico e di essere già alla ricerca di un nuovo partner, appare dunque evidente che Electronic Arts stia valutando tutte le opzioni a disposizioni per assicurarsi che EA Sports FC sia un grande successo.

È plausibile infatti immaginare che i nuovi titoli calcistici non avranno semplicemente un nome diverso, ma anche tante attese novità e possibili rivoluzioni: una di queste sembrerebbe dunque essere la modalità carriera Online.

Naturalmente al momento si tratta comunque solo di un rumor che, come di consueto, vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni: qualora arrivassero ulteriori novità o conferme ufficiali vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In ogni caso, sarà molto interessante scoprire quale sarà il panorama videoludico dei titoli calcistici in seguito alla separazione: del resto, sia FIFA che Electronic Arts sono convinti di non avere bisogno l’una dell’altra.

Nel frattempo, FIFA 22 ha già annunciato la TOTS della Serie A: la maggior parte dei migliori giocatori dell’anno viene da Milan e Inter.