FUT guadagna 3.000 dollari al minuto: i giocatori di FIFA amano le loot box

Fin dai tempi della sua creazione, FUT ha rappresentato una modalità di gioco controversa, ma allo stesso tempo è sempre stata una delle modalità più popolari di FIFA 21 e di tutti i giochi sportivi realizzati da EA.

Un rapporto di Electronic Arts ha però svelato che questa feature potrebbe essere perfino più popolare di quanto pensassimo, dato che guadagnerebbe una cifra impressionante ogni minuto grazie ad Ultimate Team, la cui maggior parte dei ricavi arriverebbe da FIFA 21.

Di recente, EA è stata anche accusata di aver spinto i giocatori all’acquisto di lootbox: una teoria smentita dalla stessa compagnia con un comunicato.

Una polemica sicuramente non aiutata dalla conferma avvenuta dalla stessa EA di carte FUT vendute sul mercato nero dai suoi dipendenti.

Come riportato da Engadget, Electronic Arts ha diffuso un rapporto finanziario, dedicato principalmente ai suoi investitori ma consultabile pubblicamente al seguente indirizzo.

Al suo interno, il publisher ha comunicato di aver guadagnato 1,62 miliardi di dollari dalle modalità Ultimate Team, dei quali una «porzione consistente» è arrivata proprio da FIFA 21.

Significa quindi che EA Sports ha guadagnato l’impressionante cifra di 3.000 dollari al minuto lo scorso anno, e solo attraverso queste modalità di gioco.

L’analista Daniel Ahmad ha sottolineato che, rispetto all’anno finanziario 2015, i guadagni di Ultimate Team sono addirittura quasi triplicati:

How much does EA earn from Ultimate Team across FIFA, Madden and NFL?

EA Net Revenue from Ultimate Team:

FY 2021: $1.62bn

FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m

The majority is from FIFA Ultimate Team ofc. pic.twitter.com/xUbNUx6R62

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 26, 2021