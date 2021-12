FIFA 22 ha due giochi Switch che gli stanno col fiato sul collo

Dicembre sta entrando nel vivo e con lui l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, tanto che le sorprese della classifica software italiana settimanale sono decisamente legate a doppio filo alla corsa ai regali, visto che FIFA 22 ha nuovamente guadagnato la testa della classifica.

FIFA 22 aveva infatti abbandonato la prima posizione a novembre, a favore di Call of Duty Vanguard, per poi ottenere nuovamente il primato.

Alla fine dello scorso mese il simulatore calcistico di EA è tornato a primeggiare, anche ai “danni” di un altro grande classico come Grand Theft Auto V.

Sarà la fame di FUT Points o semplicemente il fatto che il calcio non passa mai di moda, fatto sta che anche questa settimana l’ultimo FIFA trionfa, sebbene due titoli Switch pretendono il loro posto in classifica.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 29 novembre al 5 dicembre.

In prima posizione troviamo, appunto, FIFA 22 in versione PS4, il quale rimarca la forza del simulatore calcistico di EA, ancora una volta.

Seconda posizione per Pokémon Diamante Lucente, rifacimento del classico disponibile in esclusiva assoluta per console Nintendo Switch.

Terzo posto per un altro titolo Switch duro a morire, ossia Just Dance 2022, il titolo musicale di Ubisoft divenuto col passare dei mesi un piccolo classico davvero molto apprezzato (specie nel nostro paese).

Per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti su PC nell’ultima settimana, troviamo al primo posto Farming Simulator 2022, seguito da Red Dead Redemption 2 e infine Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Infine, tornano a discutere di dati e simili, segnaliamo anche che dai primi numeri di vendita di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente appare evidente che il lancio dei remake di quarta generazione è stato un successo.