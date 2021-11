Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente batte il lancio di Spada e Scudo

Dai primi numeri di vendita di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente appare evidente che il lancio dei remake di quarta generazione è stato un vero successo, battendo perfino quello dei giochi di ottava generazione in un mercato molto importante.

Le copie fisiche di Diamante Lucente e Perla Splendente hanno infatti già superato nei primi giorni di lancio i numeri ottenuti da Spada e Scudo, gli attesissimi ultimi titoli della serie, nello stesso periodo di giorni nel mercato giapponese.

Anche nel mercato britannico, altro territorio dove sono già stati resi disponibili i primi dati di vendita, i remake si sono dimostrati un grandissimo successo, diventando il secondo miglior lancio del 2021 e il migliore di Switch.

I capitoli si sono fatti apprezzare per via della loro fedeltà alle controparti originali: a giudicare dal fatto che è stato scoperto perfino un glitch per duplicare i Pokémon, forse lo sono stati fin troppo.

Come riportato da Famitsu (via Nintendo Life), i remake di quarta generazione hanno ottenuto un lancio impressionante nel territorio giapponese, battendo in soli 3 giorni anche Spada e Scudo.

Seppur i risultati siano comunque inferiori a quanto ottenuto dai capitoli rilasciati su Nintendo 3DS, va ricordato che Spada/Scudo è già diventato uno dei capitoli più venduti di sempre della serie, oltre che ad essere uno dei maggiori best seller di Nintendo Switch: in quest’ottica, il fatto che al lancio siano stati ottenuti numeri superiori fa ben sperare per il suo futuro successo.

Tenendo conto delle sole copie fisiche, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente ha infatti raggiunto 1 milione e 396mila copia vendute nel solo Giappone, contro 1 milione e 364mila di Spada e Scudo e 664mila di Let’s Go.

For comparisons sake, here's the physical launch weekends of the games in Japan BDSP: 1.396m

SWSH: 1.364m

Let's Go: 664k

USUM: 1.19m

SM: 1.9m

ORAS: 1.54m

XY: 2.09m SWSH launch was smaller but digital ratio has increased.

SWSH was confirmed for over 2m including Digital — Joe Merrick (@JoeMerrick) November 25, 2021

La classifica evidenzia anche la differenza rispetto ai capitoli rilasciati su 3DS: le vendite sorpassano quelle di Ultra Sole e Ultra Luna, ma risultano inferiori a quelle di tutti gli altri episodi principali del franchise sulla console portatile.

Vale inoltre la pena di ricordare, come sottolineato da Joe Merrick di Serebii, che al momento non sono però disponibili dati di vendita per le versioni digitali degli ultimi remake della serie.

Spada e Scudo aveva infatti superato 2 milioni di vendite combinate: vedremo se i capitoli di ILCA, dopo averli già sorpassati sul mercato fisico, sono riusciti a compiere l’impresa anche nel digitale.

In ogni caso, si tratta di un’ottima notizia per il franchise di The Pokémon Company, che sta festeggiando il suo venticinquesimo anniversario con delle bellissime scarpe Converse a tema.