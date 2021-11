FIFA 22 ha di nuovo ottenuto ciò che gli spetta (e non ce n’è per nessuno)

Novembre 2020 si sta avviando alla conclusione, tanto che le sorprese della classifica software italiana settimanale sono decisamente scoppiettanti, visto che FIFA 22 ha nuovamente guadagnato la testa della classifica.

FIFA 22 aveva infatti abbandonato la prima posizione solo ed esclusivamente durante la scorsa settimana, a favore dello sparatutto del momento.

L’ultimo FPS bellico di Activision e Sledgehammer non ha infatti solo lasciato indietro FIFA, ma anche ha battuto anche un colosso come GTA V.

Lo abbiamo già menzionato quanto sia divertente esultare nei modi più strani in faccia all'avversario?

IDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dall’8 al 14 novembre.

In prima posizione troviamo infatti FIFA 22 in versione PS4, dimostrando che la forza del simulatore calcistico di EA è comunque sempre parecchio forte.

Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della serie di FPS a sfondo bellico diventata con gli anni un cult, ottiene invece il secondo posto con la sua versione PS4.

In terza posizione, il racing game di Microsoft per Xbox Forza Horizon 5, il quale ottiene il gradino più basso del podio dei migliori tre della settimana.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti su PC nell’ultima settimana, troviamo al primo posto Football Manager 2022, nuova iterazione del calcio manageriale di Sports Interactive.

Secondo e terzo posto per due grandi classici targati Ubisoft, ossia Prince of Persia I Due Troni e Prince of Persia Spirito Guerriero, ossia i vecchi e gloriosi capitoli della saga del principe a 128-bit.

Se vi è venuta voglia di scoprire più informazioni sull’ultimo COD, potete dare una letta alla recensione di Call of Duty Vanguard pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Senza contare che EA Sports ha annunciato una graditissima sorpresa per tutti i giocatori di FUT, la nìcelebre modalità di FIFA 22, che consentirà di ricevere in regalo e senza alcun costo giocatori gratis.