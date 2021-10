FIFA 22 dà il benvenuto agli anime: arriva una novità a tema mecha

FIFA 22 è appena arrivato sugli scaffali e rappresenta l’ultima versione della celebre serie calcistica targata EA Sports, disponibile su console old-gen e next-gen, Stadia, PC e Nintendo Switch (in forma di Legacy Edition).

Lanciata il 1 ottobre, la nuova iterazione del franchise ha scelto di rinnovare il gameplay puntando a realismo, fluidità e miglioramento dell’IA avversaria.

Di tutti i dettagli vi abbiamo debitamente parlato nella recensione del nostro Marino Puntorieri, che ha elencato luci e ombre del nuovo capitolo.

Tra le tante piattaforme in cui il gioco è disponibile, una in particolare sembra soffrire di un problema tecnico rilevante da tenere in considerazione in vista di futuri acquisti.

Se la nuova tecnologia Hypermotion introdotta per l’occasione (solo su console next-gen) rappresenta uno dei cambiamenti più interessanti, per quanto riguarda FUT alcuni aspetti sono stati modificati ma non rivoluzionati.

Ciò che sorprende è l’introduzione di un pacchetto cosmetico a tema anime ispirato a una serie fittizia di nome Mirai, per la quale il team di FIFA 22 ha deciso di creare un contesto narrativo che recita come segue (via TheGamer):

«Mirai, un pilota-ingegnere alle prime armi e il suo robot Kako, hanno appena affrontato il primo Kaiju di Livello 11 nella storia. Dopo averlo sconfitto, Kako ha acquisito la forza della sua anima. Celebra la leggenda di Mirai con questi contenuti esclusivi disponibili per un tempo limitato».

Il pacchetto include un enorme trofeo di Mirai da posizionare a bordo campo, una serie di contenuti aggiuntivi per lo stadio (tra cui un’area VIP per gli abbonati), un nuovo stemma per la squadra e nuove divise a tema.

Aggiudicarvi tutti i contenuti vi costerà 135.000 FUT Coins, più o meno 15 euro, ma sarà anche possibile comprarli singolarmente.

È la prima volta che su FIFA compaiono contenuti del genere ma non è la prima volta in cui un giocatore si trova coinvolto in uno scandalo, che in questo caso ha comportato la sua rimozione da FUT.

Se siete curiosi di sapere quale sarà la prima cosa su cui si poseranno i vostri occhi una volta avviato il nuovo simulatore calcistico, non spaventatevi se vi diciamo che si tratterà di pancake.

Tra le novità introdotte per l’occasione, EA ha riservato un occhio di riguardo per la colonna sonora, a tutti gli effetti la più ricca di sempre con oltre 100 brani.