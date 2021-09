FIFA 22, una versione soffre di un problema tecnico “grave”

FIFA 22 ha finalmente dato il via alla nuova stagione calcistica di Electronic Arts, con l’ultimo capitolo del celebre simulatore divenuto con gli anni garanzia di qualità e disponibile da appena una manciata di giorni.

Tutti i giocatori di FIFA Ultimate Team si stanno preparando a scendere nuovamente in campo, specie i possessori di console next-gen PS5 e Xbox Series X|S.

Anche coloro i quali hanno avuto “solo” la possibilità di giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato, probabilmente avranno saggiato le qualità del nuovo episodio.

Del resto, anche nella nostra ricchissima recensione del gioco pubblicata su queste stesse pagine vi abbiamo spiegato i pro e i contro di questa interessante produzione sportiva.

Ora, come riportato da GamesRadar+, sembra che una versione specifica del gioco sia finita sotto la lente di ingrandimento, ma per i motivi sbagliati.

Più nel dettaglio, si parla di problema legato risoluzione di FIFA 22 per Xbox Series S, ora divenuto oggetto di indagine da parte di EA.

Come segnalato da un lettore, i giocatori del gioco su Series S starebbero affrontando problemi di risoluzione, visto che la versione Xbox upscala il tutto da 720p a 1080p, con conseguente immagine sfocata quando si naviga nei menu e durante il gioco stesso.

Secondo il post sul forum di EA, ben 139 giocatori avrebbero segnato questo problema proprio con la versione Xbox Series S di FIFA 22.

A quanto pare, EA si è messa subito ad indagare sul perché di tutto questo e che la compagnia fornirà un aggiornamento non appena ne avrà la possibilità, magari dopo aver identificato la vera causa del problema.

Un rappresentante di Electronic Arts ha inoltre ricordato ai giocatori che lo sviluppatore non sta ignorando le loro richieste, ascoltando la community del gioco in ogni momento.

Proprio per testimoniare la volontà di compiere un vero e proprio “salto”, EA ha da poco spiegato come funzionerà la tecnologia Hypermotion Technology, usata proprio per FIFA 22.

Ma non solo: avete letto anche che EA ha confermato di aver rimosso dall’ultimo capitolo sportivo un giocatore accusato di stupro e abusi sessuali?

Infine, EA ha anche sottolineato che in queste nuova edizione del simulatore le calciatrici femminili saranno davvero in grado di dare filo da torcere agli uomini.