FIFA 22, tutto ha inizio con… dei pancake (non stiamo scherzando)

FIFA 22 sta per dare inizio alla nuova stagione calcistica di Electronic Arts, una stagione che promette di essere realmente sorprendente grazie alle novità incluse nel nuovo capitolo.

Tutti i giocatori di FIFA Ultimate Team si stanno preparando quindi al fischio di inizio dell’episodio pensato esplicitamente per console next-gen.

Di recente, proprio per testimoniare la volontà di compiere un vero e proprio “salto”, EA ha da poco spiegato come funzionerà la tecnologia Hypermotion Technology, la quale sembra davvero niente male.

Nel caso però facciate parte di quella categoria di colori i quali non riescono più ad aspettare, potreste avrete la possibilità di giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato.

Se quindi l’Early Access di FIFA 22 è iniziato, in molti saranno curiosi di scoprire qual è la prima cosa che verrà mostrate nel nuovo simulatore calcistico.

Uno stadio? I tifosi? Niente affatto: David Beckham felicemente seduto a fare colazione a Parigi. Piuttosto che essere lanciati direttamente in una partita, come è stato per le ultime iterazioni di FIFA, vi verrà prima chiesto di creare il vostro avatar.

Sarete poi trasportati a Parigi, dove troverete Beckham che si gode spensierato una bella colazione seduto comodamente a un tavolino.

Come riportato anche da The Gamer, l’ex stella del Manchester United, diventata icona della cultura pop, sta bevendo un caffè e si fa portare dei pancake da un cameriere (c’è anche un croissant al tavolo).

Beckham non è l’unica icona del calcio presente nelle scene di apertura di FIFA 22: faranno la loro comparsa anche Eric Cantona che dà da mangiare ad alcuni piccioni (sì, avete capito bene).

Ricordiamo anche che alcune settimane fa è emersa una piccola polemica tra Electronic Arts e l’AC Milan, la quale su Twitter aveva portato all’attenzione dei follower una mancanza legata ad alcune carte giocatore.

Ma non solo: avete letto che il prossimo capitolo della serie di FIFA avrà, di fatto, la più grande colonna sonora di sempre nel franchise?

Infine, EA Sports ha confermato che FIFA 22 continuerà ad utilizzare le loot box, anche se saranno incrementati i preview pack per accontentare i giocatori.