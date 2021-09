FIFA 22 avrà “la più grande colonna sonora di sempre”: oltre 100 canzoni

EA Sports ha appena svelato in anteprima per i suoi fan la colonna sonora che sarà disponibile su FIFA 22, offrendo anche la possibilità di ascoltarla interamente online.

Quest’anno gli sviluppatori hanno manifestato un grande entusiasmo per il lavoro fatto per la selezione delle tracce musicali, arrivando anche a dichiarare che FIFA 22 avrà «la più grande colonna sonora di sempre» per la serie.

Recentemente EA Sports ha confermato che FIFA 22 continuerà ad utilizzare le loot box, anche se saranno incrementati i preview pack per accontentare i giocatori.

Il prossimo titolo della serie sta inoltre curando particolarmente il realismo, grazie ad una feature next-gen che permette di donare animazioni fedeli alla realtà.

Con un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della serie di simulazione calcistica, EA Sports ha precisato che la soundtrack di FIFA 22 sarà ancora più curata rispetto al solito (via Push Square).

Questo perché il titolo avrà a disposizione due colonne sonore distinte e separata: una di queste sarà riprodotta nei menù principali e su Ultimate Team, mentre le altre tracce saranno disponibili nella nuova modalità Volta.

🔊 Sound on for the #FIFA22 🎶 Soundtrack 🎶

Featuring 122 tracks with artists representing 27 nations.

Listen to the biggest FIFA soundtrack ever

👉 https://t.co/uWTjp1KvIA #PoweredByFootball #VOLTAFootball pic.twitter.com/kU0vokG57F

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 20, 2021