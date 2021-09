FIFA 22 rimuove un giocatore dopo lo scandalo, ma ora è rarissimo su FUT

Un caso curioso ha coinvolto FIFA 22 ed il mercato online su FUT: EA ha infatti confermato di aver rimosso dall’ultimo capitolo sportivo Benjamin Mendy, giocatore del Manchester City accusato di stupro e abusi sessuali.

La star del Manchester City era stata già sospesa dal suo club in attesa del processo ed EA Sports ha deciso di fare altrettanto anche all’interno di FIFA 22: tuttavia, a causa del tempismo, in realtà è ancora possibile riuscire ad utilizzarlo su Ultimate Team.

I fan della serie sapranno infatti che continuano ad essere presenti le lootbox, sebbene sia stato incrementato l’utilizzo degli apprezzati preview pack.

La mossa di EA Sports era ampiamente prevedibile visti gli sforzi fatti dagli sviluppatori per l’inclusione, dimostrati anche dalla bravura delle calciatrici femminili in grado di dare filo da torcere agli uomini.

Con un commento ufficiale rilasciato a Eurogamer.net, EA Sports ha confermato che fino a quando non si sarà concluso il suo processo, Benjamin Mendy non sarà disponibile nella rosa della sua squadra, né sarà possibile ottenerlo da nuovi pacchetti di FIFA Ultimate Team.

Tuttavia, dato che è stato comunque disponibile per 24 ore prima della decisione di EA Sports, Benjamin Mendy rischia di diventare una delle carte più rare di FIFA 22, dato che chiunque sia riuscito a trovarlo in passato potrà ancora utilizzarlo.

Come dimostrato dallo screenshot scattato da Eurogamer.net, i giocatori potranno infatti continuare a trovare aste legate a Benjamin Mendy e acquistarlo nel relativo mercato: questa situazione potrebbe causare un netto incremento del suo valore a causa dell’inevitabile rarità.

EA ha ammesso che la decisione di rimuovere Mendy è diventata effettiva 24 ore dopo l’inizio dell’access trial, il che ha permesso ad alcuni giocatori di ottenere comunque quella che potrebbe essere una delle carte più rare di questa edizione.

La situazione è inevitabilmente complicata a causa della natura dei pacchetti di FUT: dato che i giocatori potrebbero aver speso soldi reali su questa modalità, gli sviluppatori non possono semplicemente sostituire o rimuovere tale carta.

EA Sports non ha effettivamente comunicato eventuali ulteriori misure per rimuovere le versioni già esistenti di Mendy da FUT, rendendolo dunque potenzialmente una carta tra le più ambite dai collezionisti del gioco, paradossalmente proprio per via dello scandalo che lo sta coinvolgendo nella vita reale.

