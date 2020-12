FIFA 21: a sorpresa l’upgrade per PS5 e Xbox Series X è qui

Se non vedevate l’ora di giocare a FIFA 21 su PS5 o Xbox Series X|S, c’è una bella notizia per voi: Electronic Arts, infatti, ha già reso disponibile al download l’aggiornamento gratuito dalle edizioni PS4 e Xbox One. Coloro che hanno acquistato il gioco sulla vecchia generazione, quindi, potranno fare login sullo stesso account PlayStation Network/Xbox sulla loro nuova console per accedere alla libreria e trovare la voce di download della nuova versione su FIFA 21.

Una volta fatto, sappiate che dovrete tenere liberi circa 50 GB per l’installazione del gioco, almeno per quanto riguarda la versione PlayStation 5.

FIFA 21 ha l'upgrade gratis da PS4 e Xbox One

Si tratta di un’uscita con un lieve anticipo rispetto alla release standalone, con l’acquisto direttamente di una copia di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X (o Xbox Series S) che sarà invece possibile solo dal 4 dicembre.

Tra le novità che saranno incluse in questa versione rivista e next-gen, come vi avevamo anticipato in questa notizia, ci saranno alcune feature tecniche come animazioni, nuove inquadrature e l’integrazione dell’uso del controller DualSense. Potrete anche portare con voi i progressi fatti in FIFA Ultimate Team e nella modalità Volta.

Le novità tecniche che saranno introdotte non saranno invece aggiunte all’edizione PC del gioco, per motivi che EA ha spiegato dettagliatamente in questa notizia.

FIFA 21 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nelle prossime ore si potrà acquistare nativamente anche su PS5 e Xbox Series X. Avete già letto le ultime sul caso di Ibrahimovic e delle sue perplessità circa l’uso della sua immagine nel gioco, rispedite al mittente da EA?