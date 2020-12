Ibrahimovic vs FIFA 21, arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

Nella puntata di stasera di Striscia la Notizia, noto telegiornale satirico italiano, Zlatan Ibrahimovic si vedrà assegnare un Tapiro d’Oro per la querelle con FIFA 21.

Ibrahimovic, prima sui social e poi attraverso il proprio potente procuratore Mino Raiola, ha sollevato un polverone relativamente alla legittimità dello sfruttamento della sua immagine nella serie di EA Sports.

Come riporta SportMediaset, il calciatore 39enne che sta vivendo una seconda giovinezza al Milan ha espresso disappunto per come si sta sviluppando la polemica con Electronic Arts.

«Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole», ha spiegato in scioltezza all’inviato Valerio Staffelli.

«EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori, ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare».

Una vicenda molto delicata, su cui però EA Sports si è già espressa con la convinzione di essere nel giusto.

Con il suo consueto “candore”, Raiola ha ammesso però che la questione potrebbe risolversi dietro un pagamento aggiuntivo, trattamento al quale l’etichetta californiana potrebbe non voler sottostare, considerando che da un punto di vista legale dovrebbe avere una discreta copertura.

Il prossimo appuntamento con FIFA 21 è in programma il 4 dicembre con un upgrade gratuito per le versioni next-gen, che migliorerà la grafica e altri aspetti non precisati.