FIFA 21 su PC, niente migliorie next-gen: EA spiega perché

Abbiamo visto in queste ore che i giocatori di FIFA 21 possono aspettarsi alcune significative migliorie per il loro titolo calcistico preferito con il passaggio a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al di là delle funzionalità uniche di DualSense, infatti, ci saranno nuove animazioni, nuove inquadrature, nuovi dettagli per i calciatori – tutti miglioramenti tecnici che puntano a rendere il calcio virtuale sempre più realistico e coinvolgente.

Ma si tratta di migliorie che arriveranno anche su PC? Purtroppo, apprendiamo da Electronic Arts che la risposta è no.

FIFA 21 su next-gen anche su PC? EA spiega perché no

Interpellata in merito dai colleghi britannici di Eurogamer.net, EA ha spiegato nelle parole del produttore esecutivo Aaron McHardy che non porterà queste feature next-gen anche su PC perché deve tenere il gioco accessibile anche ai requisiti minimi.

FIFA 21 next-gen

Nelle parole di McHardy, «in questo modo possiamo tenere aperte le porte ed essere inclusivi con chiunque voglia giocare FIFA.» Il produttore ha spiegato:

Quando abbiamo deciso a quale generazione dovesse appartenere l’edizione PC, abbiamo tenuto conto dei nostri fan e delle loro possibilità relative all’hardware. In possesso di questa informazione, possiamo dedurre quanto siano potenti i PC che ci sono là fuori nel mondo e, per far girare questo come un gioco della quinta generazione, le specifiche minime avrebbero dovuto raggiungere un punto che avrebbe tenuto fuori delle persone, perché non sarebbero state più in grado di giocare. Per questo abbiamo deciso di mantenere nella quarta generazione la versione PC di FIFA: in questo modo possiamo essere inclusivi con chiunque voglia giocare.

Niente da fare, quindi, per le novità next-gen annunciate oggi, almeno non per questa stagione. Di seguito, vi ricordiamo i requisiti minimi di FIFA 21 su PC:

Richiede un processore e OS da 64-bit

OS: Windows 10 – 64-Bit

Windows 10 – 64-Bit Processore: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz o AMD Athlon X4 880K @4GHz

Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz o AMD Athlon X4 880K @4GHz Memoria: 8GB RAM

8GB RAM Grafica: NVIDIA GTX 660 2GB o AMD Radeon HD 7850 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB o AMD Radeon HD 7850 2GB Archiviazione: 50 GB di spazio

Vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli su FIFA 21 nella video recensione del nostro Paolo Sirio. L’edizione next-gen è attesa per il 4 dicembre, mentre il titolo è già disponibile su PC, PS4, Xbox One e, con una discussa Legacy Edition, su Switch.