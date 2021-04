FIFA 21 e Rainbow Six battuti da un gioco Switch nella classifica italiana settimanale

Lo scorso 29 marzo, la classifica dei giochi più venduti nell’ultima settimana in Italia aveva fatto registrare Fallout 76 come il titolo più venduto dall’11 al 15 del mese. Ora, in attesa di scoprire i dati di aprile, marzo è stato chiuso dal trionfo di un gioco disponibile in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise di Capcom è infatti il gioco più venduto durante la scorsa settimana secondo i dati forniti da IIDEA – Italian Interactive Digital Entertainment Association, seguito da Tom Clancy’s Rainbow Six Siege di Ubisoft.

Terza posizione infine per FIFA 21, l’ormai celebre simulatore di calcio targato Electronic Arts presente in classifica ormai da diverse settimane.

Per quanto riguarda invece la lista dei titoli più venduti su PC, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha ottenuto la prima posizione, seguito da Grand Theft Auto V di Take-Two Interactive al secondo posto e Shadow of the Tomb Raider di Square Enix appena sotto.

Se volete saperne di più su Monster Hunter Rise, disponibile in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch da alcune settimane, non vi resta che recuperare la nostra ricca video recensione del gioco, nella quale il nostro Valentino Cinefra vi ha spiegato che il gioco è «un simulatore di caccia appagante e soverchiante di contenuti come sempre, ma per la prima volta realmente accogliente anche per i giocatori neofiti o più avvezzi al gioco in solitaria.»

Se invece non volete farvi trovare impreparati e scoprire tutti – ma proprio tutti – i trucchi e i segreti del gioco Capcom, date un’occhiata alla nostra guida di Monster Hunter Rise, per diventare subito cacciatori provetti.