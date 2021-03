FIFA 21? No, la classifica italiana è vinta da un gioco ‘odiato’ dai fan Bethesda

Lo scorso 22 marzo, non senza un pizzico di sorpresa, GTA 5 aveva perso il gradino più alto del podio per quanto riguarda i giochi più venduti nell’ultima settimana in Italia. Ora, sempre grazie ai dati forniti da IIDEA, scopriamo che ora è un titolo Bethesda a trionfare nel periodo che va dall’11 al 15 marzo.

Fallout 76 (in versione PS4) ha infatti battuto l’inossidabile FIFA 21, il quale deve accontentarsi del secondo posto in classifica. Terza posizione per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, lo sparatutto strategico di Ubisoft.

La classifica italiana relativa al mercato PC vede invece trionfare proprio Rainbow Six Siege, seguito da una doppietta Rockstar Games davvero niente male, ossia GTA 5 e Grand Theft Auto 4 Complete Edition.

Al momento Fallout 76, prodotto e sviluppato da Bethesda e ZeniMax, include l’avventura base, oltre all’espansione Wastelanders e quella chiamata Nuclear Winter. Ultima ma non meno importante, il DLC Alba d’Acciaio disponibile al download dal 1 dicembre scorso.

Ricordiamo inoltre che lo scorso 11 marzo Microsoft ha tenuto una tavola rotonda a tema Bethesda pensata per celebrare l’acquisizione dell’etichetta parte del gruppo ZeniMax Media, un evento che è servito a presentare l’ingresso di ben 20 giochi Bethesda disponibili sul catalogo Game Pass (tra cui DOOM, DOOM 3, Fallout New Vegas, Prey e moltissimi altri).

Fallout 76 è al momento acquistabile su piattaforma PC oltre che su console PS4 e Xbox One. FIFA 21 è imvece disponibile dallo scorso 6 ottobre 2020, su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows, oltre che su Google Stadia.