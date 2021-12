FF7 Remake, ecco perché la parte dell’Honeybee Inn è stata modificata

Final Fantasy 7 Remake ha permesso ai fan dell’avventura di Square Enix di rivivere quei momenti che tanto hanno amato, ma in una veste del tutto nuova.

Il titolo è stato aggiornato anche per PlayStation 5, con un upgrade ed un DLC esclusivo che continua la storia di questo primo capitolo.

Il tutto tramite un upgrade che è stato reso disponibile anche a chi ha riscattato FF7 Remake tramite PlayStation Plus, in maniera gratuita.

Come ogni remake, anche in questo caso sono state effettuate delle modifiche, una delle più importanti riguarda l’Honeybee Inn, che influenzerà anche la seconda parte del gioco.

Il Wall Market, visitato da Cloud e Aerith sulle tracce di Don Corneo, è uno dei momenti più esilaranti del gioco, ricco di scene indimenticabili e iconiche.

La più memorabile di tutte è sicuramente la visita del duo all’Honeybee Inn, uno sfarzoso club di proprietà di un certo Andrea Rhodea, proprietario e showman di un certo calibro.

Il manager porta Cloud sul palco vestito da donna, per un incredibile numero di danza in perfetto stile rythm game che culmina con un importante messaggio di inclusione.

Una sequenza cambiata proprio in FF7 Remake, della quale ha parlato recentemente anche in una speciale intervista pubblicata dal sito di Square-Enix. Perché questa parte del gioco è stata modificata?

«Considerato quanto la scena del travestimento fosse famosa nell’originale Final Fantasy VII, eravamo consapevoli che le persone avrebbero avuto alte aspettative. Sapevamo di doverla fare in un modo che rispettasse le aspettative, ma è stata presa in considerazione anche una sensibilità moderna. Per esempio, i fan oggi si aspettano storie e dialoghi che vadano oltre le rappresentazioni stereotipate dei generi.»

L’idea, quindi, era quella di rapprenstare il personaggio di Rhodea in modo più moderno, dandogli delle sfumature più al passo con i tempi.

Un passaggio così importante ed apprezzato, in ogni caso, che i modder hanno fatto in modo che Cloud fosse sempre vestito in quel modo.

Final Fantasy VII Remake è arrivato di recente su PC, e qualcuno sta dando una mano alla community a risolvere i problemi tecnici che sono emersi.

Com’è questo porting per la Master Race? La risposta la trovate solamente nella nostra recensione.