Final Fantasy VII Remake e i cambiamenti di una sequenza iconica (che influenzeranno la Parte 2)

Final Fantasy VII Remake è sicuramente un gioco che ha fatto molto discutere, specie per la volontà di Square Enix di riportare in auge il grande classico datato 1997.

Considerando anche l’uscita della nuova versione Intergrade per PS5, la storia di Cloud, Barret, Tifa (e Yuffie) ha ancora molto da raccontare.

In virtù del fatto che la Parte 2 è ancora molto lontana (visto che non vedremo il gioco prima di alcuni anni) il co-director del remake Motomu Toriyama ha parlato di una delle scene più famose del gioco originale, riprodotta anche nel rifacimento uscito nel 2020.

Il Wall Market, visitato da Cloud e Aerith sulle tracce di Don Corneo, è uno dei momenti più esilaranti del gioco, ricco di scene indimenticabili e iconiche.

La più memorabile di tutte è sicuramente la visita del duo all’Honeybee Inn, uno sfarzoso club di proprietà di un certo Andrea Rhodea, proprietario e showman di un certo calibro.

Il manager porta Cloud sul palco vestito da donna, per un incredibile numero di danza in perfetto stile rythm game che culmina con un importante messaggio di inclusione.

Toriyama ha infatti spiegato cosa è cambiato e perché sono state prese determinate scelte relativamente a quella sequenza:

Ho iniziato partendo dal concetto di Cloud che prende i riflettori e appare davanti al pubblico di uno spettacolo teatrale. Ho preso ispirazione dal tradizionale cabaret parigino e dagli spettacoli di danza in stile burlesque.

E ancora: «considerando quanto fosse famoso il travestimento nel gioco originale, eravamo consapevoli che le persone avrebbero avuto grandi aspettative per il remake. Sapevamo che dovevamo farlo in un modo che fosse all’altezza di quelle aspettative, ma tenendo in considerazione la sensibilità moderna.»

«In realtà inizialmente avevamo pianificato una conversazione tra i due molto più lunga, ma dovevamo rendere il dialogo durante la scena del ballo breve e scattante, quindi abbiamo dovuto modificarlo», ha aggiunto Toriyama.

«I fan di questi tempi si aspettano che le storie e i dialoghi nei giochi vadano oltre le rappresentazioni stereotipate del genere».

Il co-director ha poi specificato: «Un’idea iniziale era che Andrea avrebbe incontrato Cloud in uno stabilimento balneare. Essendo rimasto impressionato dai suoi muscoli dopo avergli fatto un massaggio, avrebbe deciso che era un ottimo candidato per un restyling»

Ma l’idea di un massaggio è stata poi soppiantata dall’inclusione del personaggio di Madame M, quindi si è deciso di non optare per la prima opzione.

«Inizialmente, ad esempio, era inclusa una scena di pole dance […] Abbiamo deciso di eliminare quella parte a causa dell’impatto che avrebbe avuto sulla classificazione per l’età.»

Infine, Toriyama ha concluso: «Ero un po’ preoccupato di cosa avrebbero pensato i fan del gioco originale, ma l’intera scena ha ricevuto un’accoglienza molto più entusiasta di quanto avrei mai potuto sperare, quindi sono stato abbastanza sollevato.»

«Andando avanti, sono sicuro che alcune parti del remake che verranno differiranno in modo significativo dall’originale. Spero che questa scena possa essere un buon esempio di come affrontare tali cambiamenti.»

Intergrade è disponibile su PS5 dal 10 giugno 2021, presentando una serie di miglioramenti visivi e delle prestazioni rispetto alla versione PS4 (se volete saperne di più recuperate la nostra recensione).

Ma non solo: i fan di Final Fantasy VII potranno mettere le mani su una versione mobile a episodi delle avventure di Cloud, oltre a un battle royale.