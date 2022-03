Festa del papà: Le migliori idee regalo oltre i 50 euro

Manca poco alla festa del papà, che avrà luogo domenica 19 marzo 2022, e, per non farvi trovare impreparati, noi di Spaziogames abbiamo deciso di preparare vari articoli a tema, così da indirizzarvi ai migliori regali da fare al vostro genitore anche in base al budget a disposizione. In particolare, prenderemo come riferimento Amazon, il noto portale e-commerce che offre un catalogo praticamente infinito di prodotti al quale attingere.

In questo articolo vi proponiamo quali, secondo noi, sono le migliori idee regalo oltre i 50 euro. Facciamo presente che non vale la pena temporeggiare, in quanto c’è la possibilità che i prodotti vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già nei prossimi giorni.

Ovviamente, oltre a consigliarvi un acquisto rapido, vi suggeriamo anche di approfittare di questa occasione per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo oltre i 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali per la festa del papà, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Trapano avvitatore Bosch

Perfetto per gli appassionati di fai da te e bricolage, questo trapano avvitatore Bosch è dotato di un cambio a due velocità che fornisce un potente 15 Nm durante la foratura (fino a 19 mm) e l’avvitamento (fino a 7 mm). All’interno della confezione sono presenti due batterie da 2,0 Ah, caricabatterie, un set di cacciaviti Bosch da 25 pezzi, un set di trapani per legno Bosch da sette pezzi e un set di trapani per metallo Bosch da sette pezzi.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R

Ideale per gli appassionati di moto e LEGO, questo set consente di assemblare una riproduzione del modello originale Ducati, con lo sterzo girevole e freni a disco anteriori e posteriori. Il modello finale è ricco di particolari, come il cavalletto laterale, tubo di scarico, parabrezza e cruscotto.

Orologio Digitale Casio con cinturino

Questo orologio digitale Casio è il regalo ideale per tutti coloro che desiderano un dispositivo sportivo che ricalca lo stile degli anni ’90, ma dotato di alcune funzionalità aggiuntive moderne. Infatti, questo modello è in grado di collegarsi allo smartphone permettendo di calcolare il numero di passi effettuali e presenta un resistente vetro minerale.

Borsa messenger Samsonite Hip-Square

Realizzata in nylon e poliuretano con minuteria in metallo opaco e logo Samsonite, questa borsa messenger offre un comparto dedicato al tablet e cellulare, nonché una tracolla regolabile e una chiusura a cerniera. Perfetta per portare con sé ogni giorno tutti gli oggetti più importanti.

Giradischi con maniglia

Ideale per gli appassionati di musica su vinile, questo giradischi con maniglia supporta tre formati di dischi (7-10-12″) e tre velocità (33-45-78 giri) ed è in grado di registrare in formato MP3 la musica riprodotta, così da averne sempre una copia in formato digitale.

