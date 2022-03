Festa del papà: Le migliori idee regalo sotto i 30 euro

Manca poco alla festa del papà, che avrà luogo domenica 19 marzo 2022, e, per non farvi trovare impreparati, noi di Spaziogames abbiamo deciso di preparare vari articoli a tema, così da indirizzarvi ai migliori regali da fare al vostro genitore anche in base al budget a disposizione. In particolare, prenderemo come riferimento Amazon, il noto portale e-commerce che offre un catalogo praticamente infinito di prodotti al quale attingere.

In questo articolo vi proponiamo quali, secondo noi, sono le migliori idee regalo sotto i 30 euro. Facciamo presente che non vale la pena temporeggiare, in quanto c’è la possibilità che i prodotti vadano esauriti o, peggio, che i prezzi risalgano già nei prossimi giorni.

Ovviamente, oltre a consigliarvi un acquisto rapido, vi suggeriamo anche di approfittare di questa occasione per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo a meno di 30 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali per la festa del papà, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Maglia regalo per papà

Perfetta come regalo per la festa del papà, questa simpatica maglia, che riporta la scritta “papà abbiamo cercato di trovarti il migliore regalo possibile ma il regalo migliore siamo già noi” sicuramente farà felice il vostro genitore.

» VEDI OFFERTA

Targa personalizzata papà

Sicuramente i regali personalizzati costituiscono un dono davvero gradito, soprattutto se si sta parlando di una persona, come il papà, a cui si vuole bene. Questa targa, delle dimensioni di 24×10 cm, può essere personalizzata con un collage delle vostre foto preferite (quattro, una per ogni lettera).

» VEDI OFFERTA

Portafoglio con incisione tripla e foto personalizzata

Questo splendido portafoglio per uomo può essere personalizzato con foto, iniziali, nomi o testi ispiratori. Si tratta di un prodotto adatto a uomini di tutte le età ed offerte un design moderno e compatto. Realizzato in pelle PU, questo portafoglio è in grado di trasportare tutto quello che serve: è dotato di una finestra trasparente per documenti, sei scomparti per carte di credito, una tasca con cerniere e due tasche per contanti.

» VEDI OFFERTA

Kit Barba per Uomo

Un kit regalo per barba può essere sicuramente un regalo gradito per tutti i papà che amano prendersi cura del proprio aspetto. All’interno della confezione sono presenti 60 ml di shampoo per barba, 40 g di balsamo per barba, 30 ml di olio per barba, pettine per barba, spazzola con setole di cinghiale, due forbici per barba, borsa e barba pettine rasoio capelli.

» VEDI OFFERTA

Cintura in vera pelle

Una cintura in vera pelle, in questo caso di toro, è sicuramente un regalo sempre gradito, in quanto può essere utilizzata in molteplici occasioni per un outfit davvero elegante. Questa cintura è lunga 130 cm, ma è facilmente accorciabile, presenta una chiusura a vite ed è “made in Italy”.

» VEDI OFFERTA