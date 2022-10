Fermi tutti, Valve ha registrato il marchio per un nuovo videogioco

Valve ha dalla sua alcune delle proprietà intellettuali più importanti di sempre, e ce n’è una in particolare che stiamo aspettando tutti.

Potrebbe essere o non essere quel terzo capitolo di Half-Life, una leggenda che trovate anche su Amazon, che è diventato ormai un meme.

Un titolo che a un certo punto è anche esistito, almeno in un certo senso, stando ai racconti di un designer di Valve.

Ogni tanto riemerge qualcosa riguardo Half-Life 3, ma spesso si tratta più che altro di informazioni confuse e, spesso, fraintendimenti.

E mentre Valve se ne sta tranquilla a gestire Steam e il suo Steam Deck, nel frattempo ha registrato anche un marchio per un nuovo videogioco.

La registrazione è stata diffusa tramite il sempreverde Reddit, dove un giocatore ha scoperto l’esistenza di un misterioso NEON PRIME.

Nella pagina del sito relativo ai brevetti statunitensi, Valve Corporation ha registrato NEON PRIME, con una descrizione che comprende «le categorie di software per giochi per computer, software per giochi elettronici, software per videogiochi, programmi per giochi per computer scaricabili tramite Internet», stando alla descrizione del trademark.

Prima che possiate volare con la fantasia sappiate che al 100% non si tratta di Half-Life 3 perché, appunto, il marchio già esiste e non ci sarebbe bisogno di registrarne uno nuovo.

Si tratta quindi, più probabilmente, di un nuovo franchise dedicato al mondo dei videogiochi che Valve potrebbe lanciare in futuro.

NEON PRIME è stato registrato ufficialmente il 14 ottobre, e questo significa che molto probabilmente il progetto (qualunque esso sia) è ancora in alto mare perché solitamente la registrazione del marchio è una delle prime cose che si fa in questi casi.

Half-Life rimarrà probabilmente confinato nei suoi episodi, più Alyx, e chissà se e quando verrà ripreso in qualche modo.

Come per l’Half-Life di Arkane, uno spin-off commissionato al talentuoso team di sviluppo che, indovinate, non è mai uscito.

Qualcuno ha anche provato a fare degli esperimenti strani su Nintendo Switch, ma il risultato purtroppo non è ufficiale sebbene sia ottimo.