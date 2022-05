Half-Life cancellato di Arkane si mostra per la prima volta

Noclip, un produttore di documentari sui videogiochi, ha rilasciato un’ora di filmati di gameplay dello spin-off di Half-Life cancellato da Arkane Studios.

Considerando che il brand è ancora molto amato da una pletora di giocatori in tutto il mondo (lo dimostrano le offerte su Amazon) una notizia del genere non passa di certo inosservata.

Del resto, Greg Coomer di Valve ha confermato tempo fa che ci sarebbero importanti novità in arrivo lato Half-Life, ancora ignote.

Così, mentre c’è chi ha deciso di omaggiare il secondo capitolo dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine davvero molto bella da vedere, ora si è andati ancora oltre.

Il gioco, che è stato chiamato sia Half-Life 2: Episode 4 che Return to Ravenholm, si è mostrato in momenti diversi del suo sviluppo.

Possiamo notare sia l’ex roccaforte della Resistenza che la città di Ravenholm (uno dei livelli più amati di H-L 2) infestata da granchi e zombie.

Ammirando il video, è intrigante immaginare come si sarebbe potuto svolgere un intero gioco in quelle zone, con un tono maggiormente horror.

Il filmato mostra alcuni spezzoni filmati, intervallati dal contesto del narratore Danny O’Dwyer. Ma non solo: possiamo anche dare un’occhiata a come sarebbe potuto essere il sistema di combattimento, che includeva attacchi in mischia (con la fisica a giocare un ruolo fondamentale).

I nemici sarebbero anche stati in grado di fare leva sulle trappole o rimuovere le barriere, tanto che i fan dei giochi Arkane noteranno un sacco di riferimenti a giochi come Prey e Deathloop.

Il video è molto lungo, ma vale sicuramente la pena guardarlo per intero se siete interessati al franchise di Half-Life o magari amate i giochi Arkane o allo sviluppo dei giochi in generale.

Restando in tema, il nostro Daniele Spelta ha in ogni caso recensito mesi fa Half-Life Alyx, definendolo come un titolo capace di riscrivere la grammatica della VR.

Ma non solo: a gennaio 2021 il boss Gabe Newell aveva assicurato che sarebbero attualmente in lavorazione ulteriori progetti legati alla saga, di cui si sa poco e niente.