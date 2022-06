Half-Life 2 su Switch è bellissimo, ma c’è una brutta notizia

Dopo il successo di Half-Life Alyx, episodio in VR uscito diversi mesi fa su PC, la serie di Valve di Half-Life è tornata a far parecchio parlare di sé.

Ad oggi, Half-Life 2 resta il capitolo della saga di sparatutto più amato (anche su Amazon), tanto che in molti pensano che sia stato in grado di cambiare il genere di appartenenza.

C’è infatti chi in tempi non sospetti ha deciso di rendergli omaggio dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine davvero strepitosa.

Senza contare un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e altrettanto interessante. Ora, però, si è andati ancora oltre, portando il gioco sulla piccola (si fa per dire) Nintendo Switch.

Come riportato da Polygon, appena un giorno dopo l’uscita della Portal Companion Collection su Switch, i modder hanno già scoperto come giocare ad Half-Life 2 sulla console.

Il primo di questi video sembra provenire dall’utente Twitter OatmealDome, che martedì ha postato una clip di una sezione del gioco in esecuzione sulla piattaforma ibrida.

Secondo OatmealDome, il gioco viene eseguito sulla versione di Portal 1 per Switch. Proposto in forma giocabile, Half-Life 2 sembra girare abbastanza bene (anche se pare bloccarsi di tanto in tanto), oltre al fatto che non si tratta di certo del gioco completo.

La brutta notizia, purtroppo, è che al momento non è prevista alcuna versione completa di Half-Life 2 su Nintendo Switch.

Considerando però che la console è stata in grado di far girare Crysis, non sorprenderebbe se in futuro qualcuno possa decidere di convertire davvero il gioco Valve sull’ibrida Nintendo.

Restando in tema, a maggio un produttore di documentari sui videogiochi ha rilasciato un’ora di filmati di gameplay dello spin-off di Half-Life cancellato da Arkane Studios.

Ma non solo: sembra proprio che Half-Life Alyx 2, una porting Source 2 di Counter-Strike Global Offensive e un altro gioco top-secret sarebbero attualmente in lavorazione da Valve, stando a una fuga di notizie.