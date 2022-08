Half-Life 3 esiste… o almeno è esistito davvero ad un certo punto

Half-Life 3 è forse il tormentone in assoluto più importante e, purtroppo, famoso della storia dei videogiochi di sempre.

Il mai pubblicato sequel del capolavoro di Valve, che trovate da sempre anche su Amazon, è il videogioco mai uscito più famoso, ed è al centro di storie di ogni tipo da sempre.

Ogni tanto riemerge qualcosa riguardo Half-Life 3, ma spesso si tratta più che altro di informazioni confuse e, spesso, fraintendimenti.

E ci pensano i fan ad inventare dei probabili sequel, visto che Valve non sembra avere intenzione di continuare la saga in alcun modo a questo punto.

Se Half-Life 3 è un sogno così vecchio da non essere neanche più divertente come meme, oggi scopriamo che ad un certo punto è esistito davvero.

IGN US ha scovato una serie di concept art relative alla saga di Half-Life condivise su Twitter, riguardanti nuovi capitoli e spin-off mai annunciati.

Lo sviluppatore di 2K e fan di Half-Life, David McGreavy, ha pubblicato una selezione di immagini inedite di Half-Life 2: Episode 3, il capitolo della serie non ha mai visto la luce.

Sebbene McGreavy non abbia mai lavorato a Half-Life 2, è diventato un appassionato collezionista e si è ritrovato in possesso di concept art che ci danno uno sguardo a giochi mai usciti.

Tra questi c’è anche una piccolissima serie di concept art relative ad Half-Life 3, commissionate appositamente per accompagnare lo sviluppo del gioco mai uscito:

High-res scans of Half-Life 2: Episode 3/Half-Life 3 concept art (previously teased by @DominusNoctis as part of his *extensive* Valve collection).

A huge thanks to David for sharing these with us and the community

Raw scans to be released in the near future. https://t.co/pbSJXMBCXI pic.twitter.com/HTY0cuebdG

— LambdaGeneration (@LambdaGen) August 29, 2022