Far Cry 6 e Ubisoft perdono un pezzo chiave

Far Cry 6 è uscito solo da pochi giorni e a conti fatti è riuscito a soddisfare in maniera più che buona sia i fan che la stampa specializzata.

L’ultimo episodio della saga di Ubisoft è infatti stato in grado di mettere sul piatto una trama decisamente intrigante, assieme a un impianto di gioco tutto sommato godibile.

Del resto, lo stesso publisher d’oltralpe ha invitato i giocatori a rimettere le mani su Far Cry 6, utilizzando anche una certa ironia a tratti ritenuta eccessiva.

Senza contare che, per chi ha già acquistato il season pass del gioco, a breve cominceranno ad arrivare i contenuti aggiuntivi più corposi.

Ora, come riportato da VGC, è stato comunicato che il creativo più anziano dietro il franchise ha deciso di lasciare la società.

Dan Hay è stato il produttore esecutivo di Far Cry per più di dieci anni presso Ubisoft Montreal, dove ha avuto il merito di supervisionare la serie durante il suo periodo più florido e di maggior successo.

Hay si è unito a Ubisoft per produrre Far Cry 3 – di fatto, il gioco più quotato della serie fino ad oggi – e ha mantenuto il suo ruolo praticamente per ogni capitolo da allora, compresi Blood Dragon, Far Cry 4, Primal, Far Cry 5 e New Dawn.

Hay ha anche lavorato a Far Cry 5, come direttore creativo: «Dopo più di 10 anni in Ubisoft, Dan Hay ha annunciato che seguirà un nuovo capitolo della sua vita professionale e lascerà il 12 novembre», ha comunicato Ubisoft a VGC.

«Dan è stato il direttore esecutivo di FC e ha dato vita a un incredibile team per produrre quello che è diventato uno dei giochi più popolari nella storia di Ubisoft.»

«Mentre Dan non ha annunciato dove lo porterà il suo percorso, siamo fiduciosi che gli offrirà le nuove sfide ed esperienze che cerca e merita. Lo ringraziamo per i suoi numerosi contributi nel corso degli anni e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro», ha concluso il publisher.

