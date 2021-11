Far Cry 6, a breve tornerà il personaggio più amato di sempre della saga

Come ogni grande titolo Ubisoft, anche Far Cry 6 si prepara a ricevere una dose massiccia di contenuti aggiuntivi.

L’ultimo episodio della gigantesca saga di Ubisoft è uscito non molto tempo fa, e a breve sarà il momento di tornare a giocarlo.

Anche Ubisoft stessa ha invitato i giocatori a rimettere le mani su Far Cry 6, usando anche una certa ironia che non è piaciuta a tutti.

Tra i contenuti aggiuntivi ce n’è uno che è ispirato ad un noto gioco di carte, che tra ironia e vero gameplay aggiunge dettagli importanti.

Per chi ha già acquistato il season pass di Far Cry 6 ci sono buone notizie, perché a breve cominceranno ad arrivare i contenuti aggiuntivi più corposi.

Quello più importante arriva tra pochissimo e, come già anticipato, ci porterà ad incontrare di nuovo uno dei personaggi più amati della saga.

Si tratta ovviamente di Vaas, storico villain di Far Cry 3, ritenuto da molti l’antagonista meglio riuscito di sempre all’interno di un Far Cry.

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl

— Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021