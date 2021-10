A quanto pare, anche in Far Cry 6 giocare un +4 a Uno fa finire delle amicizie

Il mondo di Yara in Far Cry 6 è pieno di insidie e stramberie. Mentre Castillo guarda tutti dall’alto nel suo delirio di terrore e noi giocatori tentiamo di mettere un freno al suo dominio, però, ci sta anche concedersi dei momenti di pausa.

Considerando che momenti di pausa come i combattimenti tra galli non sembrano essere stati la migliore delle idee mai avute da Ubisoft, almeno secondo il PETA, una valida alternativa potrebbe essere farsi una bella partita a UNO. Anche se non garantiamo che scateni meno violenza.

Uno + Far Cry 6? Si può fare

I videogiocatori ricorderanno, infatti, che Ubisoft è anche autrice della versione videoludica di UNO, motivo per cui è ora disponibile un curioso cross-over proprio con Far Cry 6. In questo momento, i possessori del gioco di carte digitale possono acquistare un DLC a 4,99€ che gli permette di avere aggiunte cosmetiche e anche alcune nuove meccaniche ispirate a Yara e i suoi personaggi.

Verrebbe da domandarsi perché mai uno dovrebbe voler giocare a UNO in tema Far Cry 6, ma Ubisoft ha elencato una serie di motivi per rispondere con un sano «perché no?».

Tra questi, al di là del fatto che interrompere amicizie ventennali buttando sul tavolo un +4 sia sempre soddisfacente, troviamo le nuove skin per le carte con i protagonisti del gioco, ma anche il fatto che in questa variante di UNO potete accumulare pesos.

Questi soldi virtuali possono venire spesi per aggiungere delle varianti alle specificità dei personaggi sulle carte, rendendo meno intrusiva la componente aleatoria del gioco e del pescare le carte dal mazzo.

Se volete farvi un’idea più precisa, potete dare un’occhiata al video presente nel corpo della nostra notizia per vedere Yara sotto una nuova luce. E, quando volete tornare alla vostra caotica rivoluzione, ricordatevi di passare prima per la ricca video recensione del nostro Domenico, che ha spolpato Far Cry 6 in tutti i dettagli.

Nel frattempo, Ubisoft è anche alle prese con un fastidioso incidente di percorso, per cui in alcuni Paesi non si riesce a fare l’upgrade gratis da una generazione all’altra a causa di problemi di distribuzione. L’aggiornamento, lo ricordiamo, è infatti incluso nel prezzo e comprando Far Cry 6 su PS4 non avrete bisogno di riacquistarlo anche su PS5.