Far Cry 6, Ubisoft “risponde” a Sony: update next-gen gratis

Ubisoft coglie la palla al balzo, ed approfitta dell’occasione per ricordare a tutti come gestirà gli update per Far Cry 6.

L’occasione è quella innescata di Horizon Forbidden West, sequel di Horizon Zero Dawn, e su come Sony ha gestito la vicenda della versione next-gen del gioco.

Dopo un po’ di dietrofront ed occasioni di dialogo mancate, Sony ha infatti dato la possibilità agli utenti PS4 di aggiornare gratuitamente la versione del gioco.

Ma sarà l’ultima volta, e in questo Sony è stata molto chiara: tutti i titoli da Forbidden West in poi avranno l’aggiornamento next-gen a pagamento.

In questa situazione, che ha generato non poche chiacchiere sui social e nel web, si tuffa Ubisoft mettendo le cose in chiaro per quanto riguarda Far Cry 6.

Attraverso GamingBolt apprendiamo le dichiarazioni ufficiali della compagnia francofona, che attraverso un tweet molto chiaro e senza fronzoli rincara la dose e “risponde” a Sony.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Acquistando Far Cry 6 per Xbox One o PlayStation 4 si avrà diritto, qualora si passasse alla nuova generazione di console, di ottenere l’aggiornamento per Xbox Series S|X e PlayStation 5 in maniera gratuita.

Una risposta molto netta su un argomento che già era noto, ma che Ubisoft ha voluto ribadire in risposta al caso di Horizon Forbidden West per dimostrare più chiarezza di quanta ne abbia avuta Sony inizialmente.

Non è neanche la prima volta che Ubisoft propone aggiornamenti gratuiti per i suoi ultimi titoli. Anche Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion hanno avuto lo stesso trattamento per quanto riguarda l’update next-gen.

Al quale si aggiunge anche Far Cry 6 che, vi ricordiamo, uscirà il 7 ottobre su tutte le console di attuale e passata generazione, PC e anche Google Stadia.

Lo abbiamo provato di recente, tra l’altro, per un bel po’: vi consigliamo di recuperare la nostra anteprima.

E se volete giocarlo su PC sappiate che non vi dovrete preoccupare troppo di avere un hardware al top, perché i requisiti minimi e consigliati sono abbordabili.

Curioso pensare che, in tutto questo, la Regalla Edition di Horizon Forbidden West non ha neanche il disco del gioco all’interno (ma c’è una bellissima statua).