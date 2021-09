Far Cry 6, i requisiti della versione PC nascondono qualche sorpresa

Far Cry 6 è il nuovo capitolo della nota serie di sparatutto targata Ubisoft, un gioco che promette di traghettare il franchise verso un livello qualitativo superiore, specie a fronte di una versione PC che promette di essere molto particolare.

Il sesto episodio della serie ha infatti tutte le carte in regola per sfondare, anche e soprattutto per via di un’ambientazione realmente affascinante.

Già nel nostro provato, pubblicato pochi giorni fa sulle pagine di SpazioGames, vi avevamo fatto notare come il gioco (dopo sei ore intense, divertenti e folli) sembra riuscire dove i precedenti capitoli avevano fallito.

Senza contare anche che il Season Pass di Far Cry 6 permetterà di giocare un’esperienza in cui vestiremo i panni di alcuni dei villain storici della serie.

Ora, il nuovo overview trailer di Far Cry 6 (che trovate poco sopra) mostra ora un sacco di funzionalità ad appannaggio dei giocatori PC, alcune delle quali molto particolari.

Come prima cosa il video fa leva sulle possibilità offerte dal Ray-Tracing, come i riflessi, le ombre e il fidelityfx per un equilibrio tra fedeltà e prestazioni.

Le impostazioni grafiche possono anche essere visualizzate in anteprima prima di essere applicate, il che si tratta di un’opzione davvero molto comoda per molti giocatori abituati a meccanismi ben più complessi.

Ubisoft ha inoltre svelato i requisiti relativi a ogni impostazione (ossia 1080p/30FPS, 1080p/60FPS, 1440p/60FPS, 1440p con ray tracing a 60FPS e infine 4K con ray tracing a 30FPS), come riportato da PCGamesN:

Se sei appena al di sotto di queste specifiche, potete empre controllare i requisiti di sistema di Far Cry 6 su PCGameBenchmark per assicurarti di avere “l’attrezzatura giusta” per poter giocare al titolo Ubisoft.

