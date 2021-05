Far Cry 6, scoperto un easter egg dedicato a Vaas

La scorsa settimana abbiamo avuto modo di poter finalmente vedere con i nostri occhi il gameplay di Far Cry 6, scoprendo dunque diversi dettagli sul prossimo capitolo della saga, tra cui un simpatico easter egg dedicato ad uno dei cattivi più iconici di sempre.

Il sesto capitolo della serie vedrà Giancarlo Esposito interpretare il dittatore Antón Castillo: l’attore si è già fatto riconoscere per i suoi ruoli di antagonista su apprezzatissime serie televisive.

Se è già riuscito a conquistarci nel suo ruolo di villain, abbiamo anche sottolineato in un nostro speciale che Far Cry 6 dovrà riuscire a migliorare anche in altri aspetti, spesso trascurati, della serie.

Dopo lo streaming dedicato al sesto capitolo, abbiamo avuto modo di vedere nel dettaglio di cosa tratterà la trama, scoprirne di più sui personaggi principali e sapere con certezza quando uscirà.

Un easter egg dedicato a Vaas è stato scoperto nel gameplay di Far Cry 6.

C’era però un piccolissimo dettaglio che era inizialmente sfuggito a molti, secondo quanto riportato da Game Rant: uno storico villain della serie sta per fare la sua riapparizione, seppur come forma di bobblehead, ossia una bambolina con la testa dondolante.

Non possiamo che parlare di Vaas Montenegro, l’iconico cattivo di Far Cry 3 rimasto ancora oggi nel cuore di milioni di appassionati che ancora oggi sperano in un suo possibile ritorno nella serie.

Uno screen condiviso su Reddit dall’utente fjsocjwkxj mostra infatti, nella breve sequenza che vede Dani alla guida di un veicolo su Far Cry 6, proprio una bambolina di Vaas in bella vista, seppur sia visibile per pochi secondi:

Potrebbe dunque fare parte di un’opzione per personalizzare i nostri veicoli, ma che rappresenta allo stesso tempo il ritorno di Vaas Montenegro in un altro capitolo della serie, seppur in forma decisamente non convenzionale.

Non sappiamo se riuscirà mai a tornare in carne ed ossa all’interno di un nuovo capitolo, ma i fan si sono comunque dichiarati molto felici di rivederlo anche su Far Cry 6, seppur c’è chi spera che possa avere un comando vocale che ci reciti la definizione di follia.

Nonostante la sua natura di titolo cross-gen, chi teme un caso simile a Cyberpunk 2077 dovrebbe poter essere tranquillo: Ubisoft ha dichiarato che lo studio punta al massimo della qualità a prescindere dalla piattaforma.

Se volete vedere nel dettaglio come è stato riprodotto il volto di Giancarlo Esposito all’interno del gioco, dovreste dare un’occhiata a un interessantissimo video rilasciato prima del gameplay ufficiale.

Seppur si tratti di un evento accaduto mesi fa, suggeriamo di fare attenzione a possibili inviti alla beta del gioco: Ubisoft ha confermato che si tratta solamente di virus.