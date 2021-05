Far Cry 6: la guerra per Yara, Anton e la data di uscita

Come da programma, Ubisoft ha tenuto poco fa una live streaming dedicata a Far Cry 6, nuovo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva open world.

Il sesto capitolo ufficiale della serie vedrà l’attore Giancarlo Esposito in prima fila nei panni del dittatore Antón Castillo.

Proprio oggi, sulle nostre pagine, abbiamo deciso di prendere in analisi proprio il particolarissimo villain del nuovo Far Cry, con alcune considerazioni davvero molto interessanti.

Ora, nel nuovo evento il publisher d’oltralpe ha mostrato un nuovo trailer realizzato con grafica in-game.

Il legame tra Anton e Diego, il figlio del despota, sarà ovviamente al centro della vicenda.

L’isola di Yara è sul punto di non ritorno, e la guerra contro il gruppo di ribelli armati noto come Libertad scoppierà proprio grazie alle azioni del protagonista, Dani Rojas, personalizzabile sia nel look che nel sesso (il tutto ben visibile grazie alle cutscene in terza persona).

Altri personaggi includono Clara Garcia, a capo del gruppo rivoluzionario Libertad, e Juan Cortez, una cinica ex spia del KGB e maestro della guerriglia, oltre a Guapo, il coccodrillo di Juan affamato di soldati.

I giocatori dovranno adottare lo spirito “resolver”, una filosofia diffusa per Yara e basata sull’intraprendenza, assicurandosi di usare qualsiasi cosa abbiano a disposizione per scatenare il caos sul regime.

Ma non solo: la visuale alle spalle del protagonista non sarà ovviamente selezionabile durante il gioco, ma la potremo vedere solo negli accampamenti e durante l’utilizzo del sofisticato zaino lanciamissili.

L’arte di arrangiarsi costruendo armi e oggetti sarà uno dei punti focali di Far Cry 6, il fucile “spara CD musicali” (con tanto di Macarena), oltre al lanciafiamme, mitra e molto altro, oltre alla possibilità di pilotare mezzi di trasporto come barche, aerei, moto d’acqua e tanto ancora, come cavalli e carrarmati.

Infine, 7 ottobre 2021 è la data di uscita per l’uscita di Far Cry 6, sia su console current-gen che old-gen, oltre che su PC.

Insomma, dopo il rinvio ufficiale del gioco, sembra che il gioco abbia finalmente trovato una sua identità precisa, sperando che tutte le qualità mostrate oggi possano essere riscontrate anche nel prodotto finale.

Se avete ancora “fame” di Far Cry 6, recuperate anche il breve video rilasciato alcune settimane fa con protagonista proprio il villain di Breaking Bad e The Mandalorian.