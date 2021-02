Far Cry 6, attenzione agli inviti alla “beta”: è un virus

Ubisoft ha confermato, attraverso il suo profilo Twitter per l’assistenza clienti, che gli inviti ad una fantomatica beta di Far Cry 6 che stanno girando da qualche giorno sono in realtà un tentativo di phishing.

We can confirm the email regarding FC6 beta access is a phishing attempt. It has been reported. Please do not respond if you have received this email or similar. Thank you for the report! https://t.co/G7jBlRS6IW — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) February 19, 2021

La notizia è stata divulgata per prima dallo youtuber theRadBrad, che ha spiegato come stiano girando delle email da un indirizzo email @Ubisoft apparentemente ufficiale con allegato l’invito ad una beta a numero chiuso del gioco.

Questa email contiene addirittura un embargo con una password speciale, in modo da risultare più credibile per i content creator.

theRadBrad ha aggiunto che in questa email è contenuto un virus che «guarda il vostro schermo e registra tutto quello che fate».

Ubisoft ha ringraziato per il report e aggiunto che «possiamo confermare che l’email riguardante l’accesso alla beta di Far Cry 6 è un tentativo di phishing».

Come per tutti i tentativi di phishing, vi basterà non rispondere alla mail ed eliminarla dal proprio client di posta per essere al sicuro.

Una brutta avventura per il team di sviluppo di Far Cry 6, mentre il progetto è stato rinviato recentemente ad una data non ancora definita del 2021 in teoria prima del 30 settembre.

Non è certo il primo caso in cui malintenzionati sfruttano l’hype attorno ad un gioco molto atteso: successe del resto anche con Cyberpunk 2077.