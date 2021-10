Far Cry 6 è stato travolto dalle polemiche per colpa dei galli

Non ha fatto quasi in tempo ad uscire, che Far Cry 6 si ritrova a dover gestire le prime polemiche sul gioco. In particolare la violenza, o per meglio dire un certo tipo di violenza.

Quello di Far Cry è stato sempre un franchise con una grande dose di azione eccessiva, spesso accompagnata da un umorismo (pur truce che sia) in grado di mitigare i toni.

Mentre Ubisoft ammette di aver imparato qualcosa dal caso di Cyberpunk 2077, dopo il lancio si ritrova comunque a dover gestire una situazione spinosa.

In Far Cry 6 siamo a Yara, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, una location che ricorda l’America Latina dove, ancora oggi, sono purtroppo in uso alcuni costumi discutibili.

Tra queste c’è anche la lotta tra galli, che a Cuba è per esempio legale stando alla giuridsizione, un divertimento sanguinoso che va a discapito dei pennuti che vengono maltrattati per intrattenere un pubblico.

Una cosa che in Far Cry 6 è stata ripresa non solo per voler rappresentare più fedelmente una parte del mondo, ma anche con l’idea di creare un minigioco in stile picchiaduro.

Questo non è andato giù al PETA (People forthe Ethical Treatment of Animals), e la celebre organizzazione benefica è passata all’attacco di Ubisoft apostrofando proprio questo minigioco.

Come riporta The Gamer, l’ente non ci è andato giù leggero nel definire il minigioco del combattimento tra galli:

«Trasformare uno sport orribile e sanguinolento come la guerra tra galli in un minigioco in stile Mortal Kombat è qualcosa di estremamente lontano dalla reale innovazione, visto che la società attualmente si sta opponendo fortemente al costringere gli animali a combattere fino alla morte.»

Nella dichiarazione originale, il PETA usa anche il termine « is a far cry [“estremamente lontano”, in gergo] from real innovation». Ben giocata.

L’organizzazione non è nuova agli attacchi nei confronti del mondo dei videogiochi, e mentre Far Cry 6 continuerà ad aggiornarsi, Ubisoft non ha ancora replicato alla dichiarazione in questione.

Chissà cosa succederà per l’uscita di Far Cry 7, anche se le polemiche in arrivo potrebbero essere ben altre.

Di recente, invece, Ubisoft ha risposto riguardo una teoria dei fan di un vecchio episodio di Far Cry.