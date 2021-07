Fantasian Parte 2, Sakaguchi: è “quasi finito”ed è molto più grande

I lavori su Fantasian Parte 2 sono ad un passo dal completamento, come rivelato da Hironobu Sakaguchi.

Il creatore della serie Final Fantasy, tra cui dell’acclamato JRPG alla base di Final Fantasy VII Remake, si è espresso in un messaggio inviato alla rivista Famitsu.

Il gioco è stato suddiviso in due parti e pubblicato in esclusiva su Apple Arcade, disponibile per le piattaforme della casa di Cupertino.

Nella nostra recensione di Fantasian abbiamo sottolineato la sua natura molto tradizionale, che dovrebbe avere un forte appeal sugli appassionati del genere.

Parlando in una nota inviata a Famitsu, Sakaguchi ha fatto presente che i lavori sulla Parte 2 di Fantasian sono molto avanzati.

«Qui è Sakaguchi. La seconda parte di Fantasian è quasi finita», ha spiegato il creativo giapponese, ora a capo di Mistwalker.

«Questa seconda parte è grande due volte la prima, il che ha superato le nostre aspettative. I boss sono anche unici e probanti. Mi piacerebbe ringraziare tutto lo staff dello sviluppo, i creatori dei diorami, e tutto lo staff del suono incluso Mr. Uematsu. Hanno dato tutto. Penso sia un gran gioco!».

Il gioco, è bene ricordarlo, è in cantiere presso la software house che ha dato i natali a Lost Odyssey, e lo menzioniamo non a caso perché Fantasian è un ritorno al genere a turni per la prima volta proprio da quel titolo del 2007 per Xbox 360.

La tecnica dei diorami è stata lavorata, come riporta VGC, da un team di artisti giapponesi che hanno preparato gli effetti speciali per, tra gli altri, i film di Godzilla, L’Attacco dei Giganti e Ultraman.

I diorami sono poi stati scansionati e resi degli autentici ambienti di gioco, diventando degli scenari molto realistici.

La brutta notizia è che questa potrebbe essere una serie di ultime volte per due dei miti del videogioco, in primis per Hironobu Sakaguchi.

Anche Nobuo Uematsu, storico compositore delle colonne sonore di Final Fantasy, potrebbe essere alla sua ultima opera completa.

Se non altro, questo genere di operazione ha spinto altri a farsi avanti nel ramo degli “eredi” di Final Fantasy, e ce n’è uno che arriverà già nel 2021.