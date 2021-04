Non solo Fantasian: l’altro erede di Final Fantasy arriva nel 2021

Con il rilascio di giochi come Fantasian (recensito dalla nostra implacabile Stefania), Astria Ascending e Yakuza: Like a Dragon, i fan e gli appassionati di JRPG con combattimenti a turni stanno vivendo una nuova epoca d’oro. A quanto pare non finisce qui: Edge of Eternity è infatti il titolo di un nuovo gioco di ruolo di matrice nipponica ispirato ai classici Final Fantasy, il quale ha ora una finestra di lancio.

Lo sviluppatore Midgar Studio ha infatti confermato che l’RPG in questione verrà rilasciato nella sua versione definitiva nel corso del 2021 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X e PC. Poco sotto, il trailer della versione del gioco in Early Access.

Dal 2018, quando è stato reso disponibile in accesso anticipato su Steam, Edge of Eternity ha collezionato diverse recensioni positive sulla piattaforma, tanto che i fan non vedono l’ora di provare il gioco con mano nella sua interezza.

Nonostante siano trascorsi quasi 3 anni, sembra che gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi non dovranno attendere ancora per molto.

Il titolo vedrà la partecipazione straordinaria di Yasunori Mitsuda, compositore di capolavori del genere come Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles.

Nel gioco vestiremo i panni di Daryon e Selene, in un mondo in rovina che deve affrontare la Corrosione, una forza in grado di corrompere ogni cosa. Gli eroi sono alla ricerca di una cura per questo male dilagante, mentre la gente di Heryon entra in guerra contro un misterioso invasore. Edge of Eternity racconterà un’epica storia di magia e tecnologia, con un sistema di combattimento a turni profondamente tattico.

Gli appassionati di giochi di ruolo nipponici non devono mancare l’appuntamento con Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione PS5 del titolo Square Enix previsto il 10 giugno 2021. Lo sviluppatore ha dichiarato che il titolo non trarrà pieno vantaggio dalla console next-gen, visto che per quello sarà necessario aspettare la Parte 2.

Nell’attesa, i fan diCloud e soci possono mettere le mani su una versione mobile a episodi delle avventure di Midgar, ossia Final Fantasy VII Ever Crisis, accompagnato da un originale battle royale chiamato First Soldier.