Fantasian potrebbe essere l’ultimo gioco di Hironobu Sakaguchi

Fantasian, il nuovo RPG in esclusiva su Apple Arcade che sta venendo sviluppato da Hironobu Sakaguchi, il papà di Final Fantasy, stando alla sua ultima intervista potrebbe trattarsi del suo progetto finale.

Qualche settimana fa vi avevamo narrato che anche il compositore Nobuo Uematsu starebbe seriamente pensando di smettere dopo questo titolo, a cui lavorerà anche il partner storico di Sakaguchi: Fantasian potrebbe dunque essere una vera «fantasia finale» per entrambi.

Nell’intervista rilasciata a Video Games Chronicle, il creatore di Final Fantasy ha infatti dichiarato che sta affrontando lo sviluppo di questo titolo come se fosse davvero il suo ultimo gioco.

Questo non significa che si ritirerebbe totalmente dall’industria videoludica, ma solo che probabilmente farà un passo indietro e che non si occuperà più dello sviluppo in prima persona.

Hironobu Sakaguchi ha affermato che sta seriamente pensando di smettere di occuparsi di videogiochi in prima persona:

«Credo sia certamente possibile che questo possa essere il mio ultimo progetto. Avevo questo pensiero nella mia mente durante lo sviluppo».

Ha poi aggiunto che stanno attualmente ultimando i tocchi finali della parte 2 di Fantasian e che quindi la produzione è quasi completa: vi ricordiamo infatti che questo RPG sarà diviso in due.

Il papà di Final Fantasy ha poi sottolineato di non avere idea di cosa gli riserverà il futuro, ma che sicuramente avrà bisogno di una pausa dopo aver finito con Fantasian.

Una vacanza infatti gli servirà per capire come procedere con la sua compagnia, Mistwalker, e per «vedere che cosa succederà», lasciando comunque la porta leggermente aperta per un possibile ritorno.

Il mondo di Fantasian sembra essere davvero magnifico: ogni singolo spazio che esploreremo all’interno del gioco sarà infatti un diorama fatto a mano.

Vi ricordiamo che dopo essere stato annunciato nel 2019, salvo sorprese, il lancio del gioco è previsto per quest’anno in esclusiva per il servizio Apple Arcade.