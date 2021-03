Fantasian di Sakaguchi diviso in due parti, ecco quanto dura

Una preview della nota rivista giapponese Famitsu ha rivelato alcuni particolari inediti su Fantasian, il prossimo JRPG di Hironobu Sakaguchi.

Il creatore di Final Fantasy sta per tornare quest’anno con un nuovo gioco di ruolo à la giapponese, che verrà lanciato in esclusiva su Apple Arcade.

Il gioco, viene rivelato oggi, avrà una formula di pubblicazione piuttosto particolare e del tutto inaspettata.

Fantasian sarà infatti pubblicato in due parti diverse, sebbene non saranno l’una troppo distante dall’altra.

Come spiegato a Famitsu, ci saranno due parti, con la prima in uscita nel 2021 e la seconda sempre quest’anno ma in una data fissata più avanti e non ancora precisata.

La scelta è probabilmente dovuta alla fruizione su smartphone e tablet, che potrebbe non essere adatta alla tradizionale durata dei JRPG.

Tuttavia, non sembrerebbe che Mistwalker abbia lesinato sui contenuti, dal momento che la prima parte avrà una longevità di circa 20-30 ore.

Di seguito potete ascoltare una traccia composta da Nobuo Uematsu, musicista dietro le colonne sonore storiche di Final Fantasy, che ha fatto sapere di recente come questo potrebbe essere il suo ultimo progetto completo.

Fantasian è stato annunciato nel 2019 come parte del reveal di Apple Arcade, ma questa è la prima volta in cui viene menzionata questa sua pubblicazione atipica.

Non ha mancato comunque di scatenare attenzione e hype da parte degli appassionati nonostante la piattaforma irrituale per i gusti degli utenti occidentali (è in realtà al suo sesto gioco mobile, dopo la serie Terra Battle).

Il lancio è ad ogni modo programmato per il 2021, almeno per quanto riguarda la metà iniziale, e qui potete scoprire altri particolari su com’è stato realizzato (e come funzionerà il gioco).