Fantasian potrebbe essere l’ultimo lavoro completo di Nobuo Uematsu

Dopo un lungo silenzio, Hironobu Sakaguchi, il creatore di Final Fantasy, è finalmente tornato sulle scene con il reveal di Fantasian, titolo annunciato ben due anni fa, destinato alla famiglia di dispositivi compatibili con Apple Arcade.

Il nuovo JRPG sviluppato da Sakaguchi e dal suo team Mistwalker è stato recentemente mostrato attraverso alcuni video, che mettono in mostra il suo peculiare aspetto estetico.

Tutto nel titolo sembra richiamare i vecchi lavori di Sakaguhi, da Final Fantasy a Lost Odyssey e The last Story.

E in quest’ottica non poteva mancare la collaborazione con lo storico compositore Nobuo Uematsu, che ha collaborato con Sakaguchi a più riprese nel corso degli anni.

E proprio di Uematsu ha parlato Sakaguchi in un’intervista, condivisa da un utente sul forum di ResetEra.

Stando a Sakaguchi, questo potrebbe essere l’ultimo lavoro completo del compositore.

Riporta l’intervista:

«Prima che lo approcciassimo per lavorare su Fantasian, stava avendo dei problemi di salute, e non era sicuro che sarebbe riuscito a comporre tutto quanto o anche solo a lavorare al progetto […]. Penso che abbia fatto intendere che Fantasian sarà l’ultimo gioco di cui si occuperà dall’inizio alla fine nel senso di comporre l’intera colonna sonora»

Sottolineiamo come non si tratterebbe di un definitivo ritiro dalle scene. Uematsu continuerebbe comunque a comporre singoli brani, come ha fatto lo scorso anno per Final Fantasy VII Remake.

La notizia purtroppo non dovrebbe destare stupore: già qualche anno fa Uematsu si dovette prendere un periodo di riposo per motivi di salute, dopo il quale era tornato in attività.

La nostra principale speranza è ovviamente quella che il maestro possa riprendersi del tutto dai suoi problemi e continuare a deliziarci con le sue composizioni quando lo vorrà.

Nel frattempo, possiamo amare ancora una volta la sua magistrale colonna sonora di Final Fantasy VII, resa in forma smagliante nel recente remake.