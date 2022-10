Fallout, la serie TV si mette in mostra: ecco la prima foto ufficiale

Anche Fallout diventerà una serie TV aggiungendosi alla grande lista di videogiochi che hanno fatto il salto fuori dalle console.

Un franchise che offre anche possibilità per delle ricette gustosissime, almeno stando al libro di ricette ufficiale che potete acquistare su Amazon.

Di Fallout sappiamo che sarà una serie TV “fuori di testa”, ma finora la produzione non si è affatto sbottonata in tutto questo tempo.

Sapevamo anche, sempre dalle dichiarazioni della produzione, che lo show sarà uno dei più fedeli di sempre per quanto riguarda gli adattamenti dai videogiochi.

Nella celebrazione dei 25 anni del franchise di Fallout, Prime Video ha pubblicato la prima foto ufficiale della serie TV in arrivo.

La trovate qui sotto:

Congratulations and Happy 25th Birthday! We made something special for the occasion. #Fallout #Fallout25 @BethesdaStudios @Bethesda @Fallout @Kilter_Films pic.twitter.com/eFg7t5O8Wa

— Prime Video (@PrimeVideo) October 25, 2022