Fallout, un «pezzo» della serie TV sembra uguale al videogioco

Come saprete ormai bene, Amazon è attualmente al lavoro sulla serie TV dedicata a Fallout, in arrivo prossimanente sul già ricco catalogo di Amazon Prime Video.

Complice il successo sempre crescente di Fallout 76 (che trovate su Amazon) i fan della saga Bethesda aspettano infatti a braccia aperte questo progetto in live-action.

Solo qualche settimana fa avevamo scoperto chi sarà uno dei protagonisti della serie, una notizia accompagnata da tante altre novità.

Tra queste, l’ingresso di un cast di tutto rispetto, sebbene ora a quanto pare è il momento di un primo sguardo alla serie vera e propria direttamente da set dello show.

Come riportato anche da ComicBook, è da poco apparsa online una nuova e intrigante immagine relativa alla serie TV di Fallout.

Questa ci permette di ammirare in anteprima l’Armatura Atomica tratta dal gioco, come potete visionare coi vostri occhi poco più in basso.

Quella mostrata nell’immagine sembra infatti un modello ispirato all’armatura vista in Fallout 4, cosa questa che farà la gioia dei fan del quarto capitolo ufficiale del franchise.

Le armature in Fallout 3, ad esempio, erano più piccole e sembravano più simili a un’armatura attaccata al giocatore. Quelle presenti in Fallout 4, invece, sembrano essere progettate per apparire come una tuta meccanizzata e corazzata in cui un uomo può entrare senza troppi problemi.

Il design dell’esosuit è stato accolto positivamente dopo essere stato presentato ai giocatori di Fallout 4, quindi è logico che sia stato adottato anche nella serie Amazon, la quale non dispone ancora di una data di rilascio ufficiale (le riprese sono infatti ancora in corso).

Restando in tema, alcune settimane fa alcuni fan hanno dato vita a una versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas, un classico immortale che non ha bisogno di presentazioni.

Ma non solo: un altro gruppo di fan si sta invece occupando della mod/DLC per Fallout 4, nota con il nome di Fallout London, la quale sembra aver lasciato a bocca aperta moltissimi giocatori.