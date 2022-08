La serie TV di Fallout si candida per essere la più fedele mai vista

Amazon è attualmente al lavoro sulla serie TV dedicata a Fallout, in arrivo nei prossimi mesi sul già folto catalogo di Amazon Prime Video.

Considerando anche il successo sempre crescente di Fallout 76 i fan della saga sci-fi Bethesda aspettano a braccia aperte lo show live-action.

Negli ultimi mesi abbiamo anche scoperto chi sarà uno dei protagonisti della serie, una notizia in grado di fare salire l’asticella dell’hype.

Anche le prime foto dal set ci hanno lasciato intuire che si tratterà, pare, di una serie davvero molto fedele al videogioco, sebbene ora ne abbiamo le prove.

Come riportato anche da DSO Gaming, sembra proprio che siano trapelate le prime immagini del set e, sorprendentemente, queste sembrano davvero restituire un gran bel feeling.

Lisa Joy e Jonathan Nolan, il duo dietro Westworld, saranno i produttori esecutivi di questa serie, mentre gli showrunner veri e propri saranno Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner.

Poco sotto, gli scatti in questione che mostrano gli interni e gli esterni di un Vault:

Come ha dichiarato Albert Cheng, COO e co-responsabile della televisione per Amazon Studios:

Fallout è un franchise globale iconico, con legioni di fan in tutto il mondo e una trama ricca e profondamente avvincente che lo alimenta sempre di più. Jonah e Lisa sono i narratori perfetti per dare vita a questa serie. Siamo entusiasti di unirci a Bethesda per portare Fallout in televisione.

Al momento non è stata fissata una data di messa in onda della serie di Fallout, sebbene la premiere dovrebbe tenersi nel 2023.

Restando in tema, pochi mesi fa alcuni fan hanno dato vita a una versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas, un classico immortale amato da una miriade di giocatori.

Ma non solo: avete visto anche la mod/DLC per Fallout 4, nota con il nome di Fallout London, la quale sembra essere davvero splendida?