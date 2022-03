La serie TV di Fallout ha scelto la sua protagonista: è una star di Arcane

I lavori per la serie TV di Fallout realizzata da Amazon stanno ancora andando avanti, seppur con pochissimi dettagli disponibili per il pubblico e con i dettagli avvolti per la maggior parte dal mistero.

La produzione in questi giorni è stata alla ricerca degli attori che potessero interpretare i ruoli principali per l’adattamento televisivo di Fallout, e un nuovo report ci ha fatto sapere che è stata trovata una nuova importante star da aggiungere al cast.

Appena un mese fa è stato infatti individuato il protagonista principale, che dovrebbe interpretare il ruolo di un Ghoul, mentre adesso dovrebbe essere stata trovata quella che, con molta probabilità, sarà la sua compagna di avventure.

Si tratta di Ella Purnell, l’attrice apparsa recentemente nel film Army of the Dead di Zack Snyder, ma conosciuta principalmente per importanti ruoli da doppiatrice, soprattutto interpretando Jinx in Arcane, la serie di League of Legends.

Proprio questo ruolo potrebbe aver aiutato la scelta della produzione, dato che l’attrice ha già dimostrato ampiamente di trovarsi a suo agio con gli adattamenti videoludici ed è stata apprezzata molto dalla community.

La notizia del suo ingaggio arriva tramite un report di Variety (via PC Gamer): la star di Arcane, secondo quanto riferito dal portale, dovrebbe interpretare un personaggio descritto come una ottimista con lo spirito di positività americano, ma la cui intensità dello sguardo lascia intendere che averci a che fare sarà anche pericoloso.

Amazon non ha comunque voluto fornire una descrizione ufficiale per il ruolo che interpreterà, dunque non sono attualmente disponibili ulteriori dettagli: in ogni caso, sembra proprio che la serie TV di Fallout adesso abbia due protagonisti in grado di offrire dinamiche molto interessanti.

A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori novità riguardanti la trama e i suoi personaggi: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi dettagli.

La produzione della serie TV dovrebbe comunque iniziare quest’anno: presto Amazon dovrebbe dunque essere in grado di trovare ufficialmente tutti gli interpreti necessari.

In attesa di novità sull’atteso adattamento del franchise di Bethesda, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo sulla serie TV di Fallout.