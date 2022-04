Fallout 76 si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Bethesda continua a dare man forte al suo Fallout 76, il gioco di ruolo online ispirato alla serie di RPG sci-fi, forte ora di un nuovo e importante aggiornamento di spessore.

L’MMO (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo), nonostante un lancio non propriamente al massimo delle possibilità ha riguadagnato molto del terreno perduto specie grazie all’arrivo di una serie di contenuti di peso.

Già il rilascio di Fallout 76 Worlds ha dimostrato come il gioco non abbia intenzione di fermarsi, sebbene ora ne è arrivata un’ulteriore e gradita conferma.

Se anche l’avvio della Stagione 8 è stato ben accolto dalla community, è ora il turno di un nuovo upgrade che cambia un po’ le carte in tavola.

Come riportato anche da DSO Gaming, la patch del 12 aprile aggiorna la versione del gioco alla 1.6.4.31 ed ha una dimensione di circa 2 GB su PC (più precisamente 1.6GB su Bethesda.net e 2.2GB su Steam).

Quelli che possiedono il gioco su Microsoft Store, però, dovranno scaricare un enorme aggiornamento da ben 9GB.

L’update in questione risolve un problema di exploit in cui i cheater potevano piazzare NPC nel mondo di gioco. La patch risolve anche i casi in cui i nemici potrebbero a volte bloccarsi senza un perché.

Ma non solo: l’aggiornamento porta anche alcune correzioni delle prestazioni: ad esempio, è stato corretto un crash del client che poteva verificarsi quando si usavano attacchi in mischia VATS nella visuale in terza persona.

Inoltre, è stato risolto anche un crash del client che poteva verificarsi quando si scartavano e si conservavano rapidamente gli oggetti in un C.A.M.P. che aveva raggiunto il budget massimo di costruzione.

Come sempre accade in questi casi, Bethesda.net, Steam e Microsoft Store scaricheranno questo aggiornamento in automatico la prossima volta che lancerete i loro client.

Restando in tema, ricordiamo anche che la serie TV di Fallout è attualmente in lavorazione: di recente lo show ha trovato il suo protagonista.

Infine, Fallout 76 si è anche guadagnato una posizione di tutto rispetto nella nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli della serie.