Fallout 4 diventa un gioco realmente next-gen (grazie ai fan)

Fallout 4 ha ancora un posto speciale nel cuore dei fan, considerando anche che ci vorranno ancora diversi anni prima di poter dare un’occhiata a Fallout 5.

Senza nulla togliere al successo di un titolo come Fallout 76 (che trovate su Amazon a prezzo molto basso), il quarto episodio della serie sembra non aver perso un grammo del suo fascino.

Ecco quindi che, diverse settimane fa, alcuni fan si sono dilettati a ricreare una sorta di remastered next-gen di Fallout 4, che troppo male non è.

Ora, mentre qualcuno si è anche dilettato a utilizzare l’Unreal Engine 5 per dare vita a un concept trailer di Fallout 5 che ha dell’incredibile, altri appassionati hanno deciso di trasformare il vecchio quarto capitolo in un gioco di nuova generazione.

Come riportato da DSO Gaming, DigitalDreams ha condiviso un video che mostra Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing.

Il filmato è in grado di darci un’idea di come potrebbe apparire il gioco di ruolo di Bethesda in una versione decisamente next-gen, davvero bellissima da vedere.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il sorprendente risultato finale:

Lo youtuber ha condiviso l’elenco delle mod utilizzate (la trovate a questo indirizzo): in questo modo, i giocatori più volenterosi potranno ottenere dal gioco un aspetto simile a quello mostrato, a patto di avere anche una GeForce RTX 3090.

Inoltre, DigitalDreams ha evidenziato in particolare una mod specifica, chiamata NAC X. NAC X, ossia la più completa revisione modulare del meteo, dell’illuminazione e della visuale di Fallout 4.

Restando in tema, alcuni mesi fa modder hanno dato alla luce anche a una sorprendete versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas davvero strepitosa, dando nuova vita a uno dei capitoli del franchise più amati di sempre.

Ma non è tutto: in tutto questo, non dimentichiamo anche che è anche in arrivo la serie TV Amazon dedicata a Fallout, la quale avrà un cast d’eccezione.