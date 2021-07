Facebook vuole creare un metaverso: “arriverà anche su PlayStation e Xbox”

In una recente intervista Mark Zuckerberg ha parlato di un progetto futuro riguardante Facebook e molti altri social media, che andrebbero a costituire un vero e proprio metaverso.

Giusto un anno fa, la piattaforma (che include anche Oculus Studios) aveva acquisito Ready at Dawn, svilupppatori di The Order 1886, dimostrando di tenere in ampia considerazione il settore gaming e VR.

Facebook Industries si è anche dimostrata pronta per fare un ulteriore passo nel futuro con Oculus Quest 2, nuova periferica proposta ad un prezzo davvero interessante.

Questa tecnologia sarà centrale per i piani di Zuckerberg, e anche Sony non ha intenzione di farsi trovare impreparata: le specifiche di PlayStation VR 2 sono spuntate di recente e sembrano davvero next-gen.

Nel corso di una chiacchierata con The Verge, Zuckerberg ha spiegato di avere in mente una sorta di metaverso accessibile da device come il PC, la stessa VR, gli smartphone e le console.

Stando alle parole del fondatore di Facebook, si tratterebbe di «una nuova forma di internet in cui si potrà esplorare l’ambiente e visitare vari luoghi con i nostri amici» (via TheGamer).

«In poche parole», ha proseguito Zuckerberg, «non ci limiteremo a navigare sui social media, ma ci entreremo dentro».

L’imprenditore statunitense è convinto che questo metaverso sia necessario proprio proprio in virtù del modo in cui interagiamo attualmente con le piattaforme social.

«Passiamo dalla nostra vita alle nostre comunicazioni tramite dei piccoli rettangoli luminosi, ma sono convinto che le persone non siano fatte per interagire in questo modo», ha precisato.

Considerando il suo ruolo in ambito social media, le parole di Zuckerberg suonano abbastanza curiose, ma è comunque affascinante immaginare come potrebbe concretizzarsi questa sua visione.

Dopo l’acquisizione, la già citata Ready at Dawn si è messa al lavoro su un nuovo prodotto per VR: si tratta di Lone Echo II, titolo in esclusiva Oculus in arrivo il 24 agosto.

Rimanendo in tema VR, Sony ha già svelato i nuovi controller PS5 di PlayStation VR 2, che a loro modo richiamano quelli di Oculus Quest 2, allontanandosi da quanto visto con PlayStation Move.

La visione di Zuckerberg sembra essere “condivisa” (con le dovute differenze) anche dal colosso nipponico, che ha annunciato una nuova sussidiaria in grado di dare vita ad esperienze davvero innovative.