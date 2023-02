Fable, Playground festeggia lo sviluppo: «Non vediamo l’ora di mostrarvelo»

Lo sviluppo del nuovo capitolo di Fable è ancora avvolto dal mistero: dopo l’annuncio del revival arrivato ormai quasi 3 anni fa, Playground Games si è trincerata dietro un assordante silenzio, lavorando duramente su uno dei titoli più attesi in sede Xbox.

Il quarto capitolo della saga, che fungerà anche da reboot, sarà disponibile gratuitamente anche al day one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) ed è una delle esclusive di casa Microsoft più attese da ormai diversi mesi.

Gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo erano arrivati direttamente dalle sedi Microsoft, anticipandoci che il nuovo Fable sarà una versione «moderna» della serie, adattata cioè ai nuovi tempi e al nuovo pubblico.

Come riportato da Wccftech, la lead writer Anna Megill ha recentemente annunciato sui social di aver iniziato i lavori sul progetto da ormai 2 anni, lasciando intendere anche che lo sviluppo sta procedendo con i giusti ritmi.

Anna Megill ha infatti rivelato di essere stata particolarmente impegnata durante i suoi 2 anni con Playground Games, anticipando anche che «non vede l’ora di mostrare tutte le cose meravigliose che abbiamo creato».

Sembra dunque che la produzione stia procedendo con la giusta intensità ed entusiasmo, smentendo così ancora una volta quei report che provavano a suggerire una situazione così caotica da aver costretto il rinvio dei lavori, che era già stata negata dagli esperti.

Hey, it's my 2-year anniversary at Playground! Wow, has it really been that long? I've been busy busy busy in that time. Cannot wait to show you all the wonderful stuff we've created ✨ pic.twitter.com/9ruSWwG465

— Anna Megill (@cynixy) February 22, 2023